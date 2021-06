Basler Monatswetter – Ein kalter und nasser Mai Der Frühling insgesamt war kühl und nass, aber gleichzeitig auch überdurchschnittlich sonnig. Ambros Werner

Auf der Kraftwerkinsel am 20. Mai – bei alles anderem als «anmächeligem» Wetter… Foto: Pascale Schorno

Die Witterung im diesjährigen Mai war vorwiegend tiefdruckbestimmt. Daniel, Eugen, Fürchtegott, Gregor, Hubertus, Immanuel, Joducus, Kai, Lothar, Marco und Nathan brachten im Verlauf des letzten Frühlingsmonats feuchte und kühle Luftmassen vom Atlantik in die Nordwestschweiz.

Der Mai war so kühl wie seit 2013 nicht mehr. An der Messstation in Basel-Binningen wurde die Niederschlagsmenge, verglichen mit der Normperiode von 1961-1990, um 75 Prozent übertroffen.

Bereits der Start in den Mai war ausgesprochen kühl. Am 1. Mai betrug der Tageshöchstwert in Basel nur 8 Grad Celsius. Am 3. Mai sorgte eine Kaltfront regional für kräftige Gewitter und Hagelschauer. Am Muttertag brachte ein Zwischenhoch ein kurzes sommerliches Intermezzo nach Basel. An der Meteorologischen Station Basel-Binningen wurde mit 28,5 Grad Celsius das Monatsmaximum verzeichnet. Im Verlauf des vergangenen Mai wurde die 25-Grad-Marke nur an diesem Tag überschritten. Der Mainormwert beträgt vier Sommertage.