«Apropos» – der tägliche Podcast – Ein kalter Krieg, der nie endet Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Krieg der Systeme. Der demokratische Westen gegen den autokratisch geprägte Osten. Warum es letztendlich immer darauf hinausläuft, in einer neuen Folge «Apropos». Laura Bachmann Christof Münger als Gast Philipp Loser als Host

Mitten im Krieg reisen die Ministerpräsidenten von Polen, Tschechien und Slowenien ins belagerte Kiew, um ihre Solidarität zu zeigen. In Polen, wo man Flüchtlinge noch vor kurzem mit Stacheldrahtzäunen abgewehrt hat, haben fast zwei Millionen Ukrainer Zuflucht gefunden. Grossbritannien tritt zwar aus der EU aus, beteiligt sich aber an den Sanktionen der EU. So auch die Schweiz.

Der Westen scheint geeint dem russischen Angriff auf die Ukraine entgegen zu stehen. Und damit herrscht einmal mehr ein Krieg in Europa mit zwei altbekannten Fronten. Der demokratische Westen gegen den autokratisch geprägten Osten.

Warum ist diese Unterscheidung eigentlich so klar? Was heisst es heute «westlich» zu sein – und warum ist das für Russland und für China so eine grosse Gefahr?



Diese Fragen beantwortet Christof Münger, Chef des Auslandsredssorts bei Tamedia in einer neuen Folge «Apropos». Im täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia spricht er mit Gastgeber Philipp Loser über die Ursprünge der Demokratie in Europa und warum der Kampf der Systeme immer wieder von Neuem beginnt.

Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann Christof Münger leitet das Ressort International. Der promovierte Historiker analysiert und kommentiert die US-Politik, mittlerweile auch im Podcast «Alles klar, Amerika?». Reportagereisen führten ihn in den Irak, nach Haiti oder in den Kongo. Zusammen mit seinem Team plant und produziert er den Ausland-Teil. Mehr Infos @ChristofMuenger

