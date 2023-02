«Apropos» – der tägliche Podcast – Ein Jahr Ukraine-Krieg: Diese Momente haben ihn geprägt Am 24. Februar 2022 griff Russland die Ukraine an. Welche Ereignisse bleiben nach einem Jahr Krieg in Erinnerung? Im Podcast blickt Osteuropa-Expertin Zita Affentranger zurück. Mirja Gabathuler als Host Zita Affentranger als Gast

Am 24. Februar 2022 rollten russische Panzer in Richtung Kiew. Tamedia-Auslandredaktorin und Osteuropa-Expertin Zita Affentranger glaubte im ersten Moment an ein Missverständnis. Den Schock noch in den Knochen, schrieb sie den ersten Kommentar unter dem Titel: «Das Ende der alten Welt hat begonnen».

Seither sind viele Artikel dazugekommen. Die «neue Welt» ist eine, in der in Europa wieder Krieg herrscht. Welche Momente haben den Kriegsverlauf in diesem Jahr besonders geprägt? Was bleibt in Erinnerung? Und wo stehen die russische Strategie und die ukrainische Verteidigung heute? Darüber spricht Zita Affentranger in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.



Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Zita Affentranger , Teamleiterin International, schreibt seit mehr als 20 Jahren über Auslandthemen, im Vordergrund stehen die Entwicklungen in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion und in Osteuropa. Die Historikerin und Slawistin berichtete mehrere Jahre als Korrespondentin aus Moskau. Mehr Infos

