Stan Wawrinka öffnet sich – «Ein Jahr lang war ich in einem Loch» Monatelang war der Vaudois untergetaucht. In Marbella gibt er vor seinem Comeback Einblicke in seine Gefühle während der einjährigen Verletzungsphase. René Stauffer aus Marbella

Nach über einem Jahr Pause schlägt Wawrinka wieder auf: In Marbella trifft er auf Elias Ymer. Foto: Keystone

Am 9. März 2021 hatte Stan Wawrinka seine letzte Partie auf der ATP-Tour bestritten und in Doha in drei Sätzen gegen den Südafrikaner Lloyd Harris verloren. Da entschloss er sich, seinen seit zwei Jahren schmerzenden linken Fuss operieren zu lassen. Was eine kleine Sache hätte werden sollen, kostete ihn über ein Jahr seiner Karriere. Sein Comeback steigt am Andalusien-Open in Marbella, einem Challenger-Turnier, bei dem die Nummer 232 am Dienstag auf den Schweden Elias Ymer (131) trifft. Zuvor sprach der 37-jährige, dreifache Grand-Slam-Sieger mit dieser Zeitung über sein schwieriges Jahr.