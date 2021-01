Kommentar zur Erziehung – Ein irrer Gedanke: Mit Kindern nicht schimpfen Die Todesstrafe hält Kriminelle nicht von Verbrechen ab. Wieso sollten also Kinder sich ändern, wenn wir sie anbrüllen? Nina Jecker

Die Forschung hat gezeigt: Brüllen und Kleinmachen bringt nichts. Foto: Alamy Stock Photo

Ein Freund meines Sohnes hat mir kürzlich hinter meinem Rücken ein grosses Kompliment gemacht. Ob sie wisse, was an mir so merkwürdig sei, fragte er seine Mutter – die verneinte. «Die schimpft nie mit ihren Kindern. Das ist schön», erklärte er daraufhin.

Und tatsächlich schimpfe ich kaum mit meinen Jungs. Ich erinnere mich an ein paar Situationen, aber grösstenteils gelingt es mir ganz gut, auch bei Chaos ruhig zu bleiben. Und das tue ich keineswegs nur für die Kinder, die ein bisschen Gezeter wahrscheinlich problemlos wegstecken könnten, sondern grösstenteils für mich. Ich lebe selber lieber in einer entspannten Atmosphäre, wo nicht ständig kritisiert, geschimpft und geschrien wird. Und wenn ich gelassen bin, sind es die Kinder meistens auch.