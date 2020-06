Spekulationen um MCH Group – Ein Investor im Haifischbecken Das Drehbuch für eine filmreife Rettungsaktion der Messe Basel ist geschrieben. Allerdings wird es strikt unter Verschluss gehalten. Kurt Tschan

Ein Bild, das es nicht mehr lange geben wird, wenn der neue Investor gefunden ist: Regierungsrat Christoph Brutschin, MCH-CEO Bernd Stadlwieser, VR-Präsident Ueli Vischer, Kommunikationschef Christian Jecker und Notar Martin Hug (von links). Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Am 16. April dieses Jahres waren die Aktien der MCH Group nur noch 11.85 Franken wert. Knapp zwei Jahre zuvor, am 19. Mai 2017, waren es 81.50 Franken gewesen. Der Sturz ins Bodenlose auf dem glitschigen Börsenparkett hat Gründe. Der Messe-, Event- und Kongressveranstalter steckt in der tiefsten Krise seiner Geschichte. Grosse Messen wie die Muba oder Baselworld sind verschwunden und rissen zum Teil grosse Löcher in die Kasse. Seit dem 16. April dieses Jahres geht es aber wieder langsam aufwärts. Aktuell notieren die Aktien um 15.50 Franken. Das ist immerhin ein Sprung von 31 Prozent innerhalb von 49 Tagen.