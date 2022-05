Beratungsangebot in den Gemeinden – Ein Infobus für die Alten Ab Mitte Mai tourt ein Bus im Rahmen des Projekts «mobil bi dir» durch einige Baselbieter Gemeinden. So sollen ältere Menschen die Möglichkeit haben, sich vor Ort zu verschiedenen Themen beraten zu lassen. Karoline Edrich

Älteren Menschen fehlt es oft an Mobilität – daher kommt das Beratungsangebot zu ihnen in die Gemeinde. Bild: Matthias Spicher

Ab Mitte Mai tourt ein Infobus im Rahmen des Projekts «Mobil bi dir» der pro Senectute durch einige Baselbieter Gemeinden. Dieser soll älteren Menschen die Möglichkeit geben, sich vor Ort zu den verschiedensten Themen beraten zu lassen. «Gerade in ländlichen Gemeinden fehlt älteren Menschen die Möglichkeit, sich vor Ort zu Themen beraten zu lassen, die sie beschäftigen», lautet dazu die Medienmitteilung der Non-Profit-Organisation.

Das Angebots des Teams an Bord ist breit: Bei einem Kaffee können sich ratsuchende Senioren zu Themen wie Patientenverfügungen, Zusatzleistungen der AHV oder dem Umgang mit dem Smartphone informieren. Pro Tag wird jeweils ein Themenschwerpunkt im Infobus gesetzt. So können sich Sissacher Senioren beispielsweise am 17. Juni zu verschiedenen Sport-Angeboten informieren. Am 11. August gibt es in Hölstein Tipps zu gesunder Ernährung und am 31. Oktober in Reigoldswil zum wirksamen Schutz vor Einbruch. Wer lieber ein anderes Anliegen besprechen will, ist im Infobus ebenfalls immer willkommen.

