Reportage: Start zur Impfwoche – Ein Impfoffensivchen – bis die Gegner kommen In einem Schwyzer Bergdorf verpuffen alle gut gemeinten Absichten. In Thun wird auf das Publikum Rücksicht genommen. Und in Zürich gibt es Raclette und Ärger mit Massnahmengegnern. Ane Hebeisen , Emil Bischofberger , David Sarasin , Christian Zürcher

Man will es sich mit niemandem verderben. Eine Impfempfehlung gibt es von Stefanie Heinzmann und ihren Mitmusizierenden an diesem Abend in Thun nicht. Foto: Keystone

Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt, und auf dem Parkplatz des Hafens in Thun wäre jetzt der Moment, an dem so etwas wie Open-Air-Ambiance aufkommen sollte. Auf der Bühne bittet Dabu zum Mitsingen, doch der Publikumschor ist etwas zu mager, als dass es einem warm ums Herz werden könnte. Dabu ist Teil der Schweizer Pop-Gesandtschaft, die vom Bundesamt für Gesundheit für das erste von fünf Impfkonzerten aufgeboten worden ist. Eine Impfempfehlung auf offener Bühne gibt es von ihm nicht, auch nicht von Stefanie Heinzmann, von Danitsa, Sophie Hunger, Kunz oder von Stress, die der Reihe nach auf die Bühne strömen. Man demonstriert zwar musikalische Geschlossenheit, nicht aber missionarische Entschlossenheit.