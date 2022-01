«Brutstätte des islamistischen Terrorismus» – Ein Imam spaltet Belgien Einer der bekanntesten muslimischen Prediger verliert seine Aufenthaltsgenehmigung. Ist er eine Gefahr für die nationale Sicherheit? Über einen Streit, der die Muslime in Belgien noch mehr von der belgischen Gesellschaft entfremden könnte. Josef Kelnberger aus Brüssel

Gilt als «Gefahr für die nationale Sicherheit»: Mohamed Toujgani, der bekannteste Imam Belgiens. Foto: AFP

Molenbeek, Muslime, Islamismus. Diese Begriffe wecken gewisse Assoziationen, und am Ende der Kette steht in der Regel ein Wort: Terrorismus. Das ist nicht nur in anderen westeuropäischen Staaten so, wo man den Brüsseler Stadtteil Molenbeek seit den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 als «Brutstätte des islamistischen Terrorismus» kennt, sondern auch in Belgien. Umso mehr hat folgende Nachricht das Land aufgewühlt: Mohamed Toujgani, der bekannteste Imam Belgiens, führender Prediger der Al-Khalil-Moschee in Molenbeek, gilt als «Gefahr für die nationale Sicherheit». Er darf seit Oktober nicht mehr einreisen.