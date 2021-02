Auswertung zur Dreirosenanlage – Ein Hotspot von Lärm, Gewalt und Drogen Dass der Dreirosenpark wenig erfreulich ist, war bekannt. Wie unerfreulich, zeigt jetzt ein Bericht der Basler Stadtentwicklung. Mischa Hauswirth

Die Dreirosenanlage zwischen Kleinbasel und Klybeckquartier ist im Winter wenig besucht. Ganz anders im Sommerhalbjahr, dann kommt es hier zu Revierkämpfen und Drogenhandel. Foto: Kostas Maros/Tamedia

Der Dreirosenpark machte bislang nicht durch seine Idylle, Ruhe und den Frieden auf sich aufmerksam. Im Gegenteil: Es kam in den vergangenen Jahren immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, zu Lärmklagen, zu Beschwerden wegen Littering und sogar zu einem Tötungsdelikt. Die Vorfälle zwangen die Behörden zum Handeln, nicht zuletzt deshalb, weil sich auf der Anlage das Jugendzentrum Dreirosen befindet und weil es zu mehreren politischen Vorstössen im Grossen Rat gekommen ist, etwa der Interpellation von Felix Wehrli (SVP) oder der Interpellation von Sarah Wyss (SP). Es hatte aber im Oktober 2019 auch einen offenen Brief der Jugendarbeit Basel an die Regierung gegeben.