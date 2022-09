Meisterschaft im Tessin – Ein Hölsteiner ist Schweizermeister im Messerwerfen In Brione trifft sich die Schweizer Elite des Messerwerfens. Unter ihnen auch Gerald Wohlgemuth, seit 2019 Weltmeister in der Disziplin «Walkback Messer». Linus Schauffert

Das Bulls Eye in der Mitte der Zielscheibe treffen die besten Messerwerfer fast immer. Foto: Country Longhorn

Umgeben von den bewaldeten Bergen des Valle Verzasca wirft Gerald Wohlgemuth 60 Messer auf drei hölzerne Zielscheiben. Dann ist er Schweizer Meister.

Überraschend kommt das nicht. Denn bei der Schweizer Meisterschaft im sogenannten «Walkback Messer» ist das Teilnehmerfeld zahlenmässig überschaubar – nur etwa 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an dieser Disziplin teil. Da kennt Wohlgemut ganz andere Sphären.

2019 wurde der Vizepräsident des hölsteiner «Country und Western Club Longhorn» inoffizieller Weltmeister im Messerwerfen. An solchen internationalen Wettkämpfen – besagter fand in Kanada statt – können gerne auch 150 Messerwerferinnen und Messerwerfer teilnehmen.

Die Disziplin «Walkback Messer»

Doch was machen Messerwerfer genau?

In der Disziplin «Walkback Messer» werfen sie jeweils 60 Messer aus verschiedenen Distanzen zwischen drei und sieben Metern und versuchen, das Bulls Eye in der Mitte der Zielscheibe zu treffen. Dies gelingt den Besten unter ihnen so oft, dass zurzeit diskutiert wird, ob der schwarze Punkt verkleinert werden müsse. Von 5 Zentimetern auf 4 – oder gar auf 3.

Beim Wurf aus drei Metern rotiert das Messer, das aufgrund des Waffengesetzes in der Schweiz asymmetrisch sein muss, ein Mal. Bei grösserer Distanz erhöht sich die Anzahl der Umdrehungen.

Neben Wohlgemuth konnten auch Daniel Gasser, Martin Vögtli und Beatrice Jäggin einen Podestplatz erzielen. Jäggin ist Präsidentin des «Country und Western Club Longhorn» und unterrichtet eigentlich Line Dance. «Unseren Club gibt es im Dezember bereits seit 30 Jahren», sagt sie. Doch erst seit etwa zehn Jahren würden die Mitglieder auch Messerwerfen auf Wettkampfniveau betreiben.

