Trotz zurückhaltender Werbung – Riesiger Ansturm auf Fasnacht in Möhlin Der Umzug war auf 600 Teilnehmende begrenzt – den Zustrom der geschätzt 15’000 Fasnachtslustigen konnte niemand aufhalten. Boris Burkhardt

Diä Vollgstopftä sprechen ein Hoch auf «König Steve» aus, der die Möhliner Fasnacht noch ermöglicht hat. Foto: Boris Burkhardt

«Ich habe schon lange nicht mehr so viele Menschen an der Möhliner Fasnacht gesehen», sagt am Sonntag Steve Krebs, Zunftmeister des Elferrats der Fasnachtzunft Ryburg (FZR) und Cheforganisator des ersten grossen Fasnachtsumzugs in der Nordwestschweiz.