Tier-Messies – «Ein Hobby, das allmählich aus dem Ruder läuft» Menschen, die zu Hause Tiere horten wie Gebrauchsgegenstände, beschäftigen das Basler Tierheim an der Birs. Leiterin Sandra Müller kennt die Dramen, die damit verbunden sind. Martin Furrer

Kater Zorro (rechts) ist eines von vielen Findeltieren, die derzeit im Tierheim an der Birs aufgepäppelt und gepflegt werden. Foto: Dominik Plüss

Zorro miaut. Zorro tänzelt. Zorro zeigt Zähnchen. Seine Augen fluoreszieren grünlich. Der Blick ist flehentlich, sodass einem warm wird ums Herz. Am liebsten würde man auf die Knie sinken, ihn in die Arme nehmen, sein flauschig weiss-rotes Fell kraulen. Doch das geht nicht. Eine Glastür trennt die Besucher vom jungen Kater.

Zorro ist eines von 60 Findeltieren, die derzeit im Tierheim an der Birs im Breite-Quartier betreut werden. Das Tierheim wird von der Stiftung TBB Schweiz betrieben. Im modernen Gebäude an der Birsfelderstrasse rascheln Hamster und Meerschweinchen in Terrarien. Kanarienvögel zwitschern in Volieren. Wasserschildkröten gehen plätschernd auf Tauchstation, wenn man ihnen zu nahe kommt.