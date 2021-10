Schrecksekunde in Läufelfingen – Ein Hitchcock-Moment mitten im Wald Das war knapp, ist aber noch mal gut gegangen. Eine Frau verirrt sich im Wald und trifft auf eine dunkle Gestalt – und erschrickt zu Tode. Nicht ganz, aber sie sei in Sekunden um Jahre gealtert, sagt sie. Daniel Aenishänslin

Verbreitete Angst und Schrecken: Der Gast. Foto: zvg

Eine gespenstische Szene im Läufelfinger Wald. Nebel zieht auf. Plötzlich schnellt ihr Puls in die Höhe. Damit hat Tina Fassbind nicht gerechnet. Im Augenwinkel sieht die Redaktorin des «Tages-Anzeigers» eine dunkle Gestalt an einer Weggabelung stehen. Riesig. Unheimlich. Sie hat überlebt und ist deshalb in der Lage, auf Twitter ihr Erlebnis zu teilen. «Liebe Gemeinde Läufelfingen», twittert Fassbind, «Kunst ist eine grossartige Sache, aber solche Objekte stellt man nicht in einen finsteren Wald! Herrgott, ich bin in zehn Sekunden zehn Jahre gealtert!» Inzwischen kann die leidenschaftliche Wanderin über den Schreckmoment auch schon wieder lachen.

Weiter nach der Werbung

Tina Fassbind trifft, ohne es zu wissen, auf den Skulpturenweg «Grenzen sprengen», initiiert vom Künstlertrio Sabine Gysin, Hans Jörg Rickenbacher und Bernhard Strub. Und sie trifft irgendwie genau am falschen, gruseligsten, unheimlichsten Ort auf – ihn. Zu allem Überfluss hat sie sich auch noch verirrt. Das Spuk-Setting passt.

Den Weg suchend, begegnet Fassbind «ihm», der 2,15 Meter hohen Installation «Der Gast». Geschaffen hat sie nicht Viktor Frankenstein, sondern die Sissacher Künstlerin Irma Bucher. Eine dunkle Gestalt aus Eisen ist sie geworden, überzogen mit Rosshaar. «Spooky» nennt man das in feinem Neudeutsch. Die Künstlerin selbst beschreibt es folgendermassen: «Mit der Wahl des Rosshaars als Werkstoff versinnbildliche ich sein elementares Einssein mit der Natur und möchte beim Betrachter Assoziationen und Neugier wecken.» Tina Fassbind hat in diesem Moment vor allem Assoziationen. Und da assoziiert sie: Gefahr im Verzug. Puls hoch.

Keine weiteren Meldungen

Weiter erklärt Irma Bucher ihren «Gast» so: «Seine Beschaffenheit wie ein Rosshaar kann ihn zu einem Sympathieträger oder einem unwillkommenen Fremden machen.» Damit trifft die Künstlerin genau ins Schwarze. Kunst zum Fürchten. Immerhin, auf der Läufelfinger Gemeindeverwaltung sind bislang keine Schreckensmomente gemeldet worden. Es bleibt aber noch Zeit, sich zu erschrecken. Der Skulpturenweg «Grenzen sprengen» ist noch bis Mai 2022 begehbar, was Fassbind grundsätzlich eine gute Sache findet. Die Auseinandersetzung mit Kunst auf Skulpturenwegen bezeichnet sie als «spannend».

An diesem Tag aber will Kunstfreundin Tina Fassbind bloss irgendwo in der Schweiz eine Wanderung geniessen. Wie sie das öfters tut. Doch dieser Marsch hat sie kurzfristig an ihre Grenzen gebracht.

Ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008.

Fehler gefunden?Jetzt melden.