Leitartikel zum Halbfinal-Einzug – Ein historischer Erfolg des FCB – mit einem klitzekleinen Haken Mit dem Sieg in Nizza feiern die Basler ihren grössten sportlichen Erfolg in der Ära von Präsident David Degen. Doch der Halbfinaleinzug birgt gewisse Risiken. Tilman Pauls

FCB-Präsident David Degen nimmt seinen Sportdirektor und Interimstrainer Heiko Vogel nach dem Sieg gegen Nizza in den Arm. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Plötzlich ist David Degen mittendrin. Im schwarzen Anzug steht er unten auf dem Rasen und nimmt alles in den Arm, was ihm in die Quere kommt: Spieler, Ersatzspieler, Physiotherapeuten, Athletiktrainer, Videoanalysten, Materialwarte, Pressesprecher, Fotografen, Social-Media-Menschen, Trainer und Sportdirektoren (wobei für die letzten beiden eine Umarmung reicht).