Polizei ist wieder gefordert – Ein Heimspiel des FCB kostet durchschnittlich 133'000 Franken

Basler Fans hinter Absperrungen der Polizei. Archivfoto: Andreas Meier (Freshfocus)

Nach zwei eher ruhigen Fussballsaisons, die stark von den Covid-19-Massnahmen beeinflusst waren, hatte die Kantonspolizei Basel-Stadt im Jahr 2022 wieder mehr zu tun. Im vergangenen Jahr wurden zehn Rayonverbote verhängt, was einen Anstieg gegenüber den null Verboten im Jahr 2021 bedeutet, wie die Polizei am Montag festhält. Ein Rayonverbot hat zur Folge, dass sich die fehlbare Person vor, während und nach einem Fussballspiel in einem bestimmten Umkreis um das Stadion nicht aufhalten darf. Der FC Basel verhängte seinerseits letztes Jahr keine Stadionverbote.

Die Basler Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit Fussballspielen sechs Verfahren eingeleitet – ein leichter Anstieg gegenüber den fünf Verfahren im Vorjahr. Es geht um Körperverletzung, Gewalt und Drohungen gegen Behörden und Beamte sowie Sachbeschädigung.

Mit der Aufhebung der Covid-19-Massnahmen musste die Kantonspolizei ihre Vorkehrungen intensivieren, was sich auch in den Kosten spiegelt. Die durchschnittlichen Gesamtkosten pro Heimspiel des FCB betrugen im vergangenen Jahr rund 133’000 Franken, im Vergleich zu 66’000 Franken im Vorjahr. Ein Heimspiel in der Super League kostete durchschnittlich 141’000 Franken, was ebenfalls eine Steigerung gegenüber den 66’000 Franken im Vorjahr bedeutet.

Fast auf Vor-Corona-Niveau

Im Jahr 2019, also vor Corona, lagen die Kosten für ein Heimspiel im Durchschnitt bei rund 150’000 Franken, während ein Heimspiel in der Super League durchschnittlich mit 139’000 Franken zu Buche schlug.

Bei 23 Spielen im Joggeli belief sich die Summe 2019 auf geschätzt 3,45 Millionen Franken für das gesamte Kalenderjahr. Davon werden dem FC Basel jeweils 25 Prozent in Rechnung gestellt.

Per Juli 2022 trat ein neuer Paragraf in Kraft. Seitdem verrechnet der Kanton höhere Tarife für die Einsätze der Polizei an den Heimspielen des FC Basel. Der Tarif, welcher die polizeiliche Grundversorgung überschreitet, stieg von 130 auf 145 Franken pro Stunde.

Mit polizeilicher Grundversorgung sind jene Einsätze der Polizei gemeint, für die kein eigenes Dispositiv aufgestellt werden muss. Darunter fallen die Leistungen vor dem St.-Jakob-Park an FCB-Spieltagen nicht. Auf Basis der Zahlen von 2019 dürfte die Tariferhöhung den FCB pro Jahr zwischen 80’000 und 100’000 Franken zusätzlich kosten (mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel).

