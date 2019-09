Ein Haus für psychisch kranke Kinder

Die Gegner des UPK-Standorts bei der Milchsuppe befürchteten eine Stigmatisierung der Kinder, würden sie auf dem Areal der Erwachsenen therapiert. Die Befürworter sahen einen Vorteil in der Nutzung gemeinsamer Ressourcen wie Infrastruktur oder kurzer Wege für Ärzte und Psychiater. Am Ende des Streits resultierte ein Kompromiss. Die ambulanten Behandlungen für Kinder und Jugendliche bleiben in der Stadt. Dafür kommt der Neubau für die stationäre Betreuung auf das Gelände der UPK in Richtung Flughafen.

Den Neubau eröffneten die Verantwortlichen der UPK sowie die Gäste am Freitag mit Lukas Engelberger. Der CVP-Gesundheitsdirektor sprach bei der ­Einigung von einem «grossen Schritt». «Das ist ein positives Beispiel für unsere Kompromisskultur», so Engelberger.

Der Direktor der Klinik für Kinder und Jugendliche in der UPK zeigt sich während eines Rundgangs erfreut über den neuen Standort. Alain di Gallo: «Früher hatten wir bis zu sieben Standorte für Kinder und Jugendliche über die Stadt verteilt. Heute sind es noch deren drei.»

Platz für 22 Patienten

Insgesamt finden in dem zweistöckigen Gebäude zwölf Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren Platz. Hinzu kommen zehn Kinder im Alter bis 13 Jahre, die bei psychischen ­Erkrankungen von Psychiatern, Ärzten oder Bewegungstherapeuten behandelt werden. Die Schlafzimmer, Küchen oder Aufenthaltsräume befinden sich im oberen Stockwerk. Der Bewegungsraum, die Schulzimmer oder der Werkraum sind im Parterre. In der Mitte gibt es einen Lichthof mit Moosen und einem morschen Baumstamm.

Viele der psychisch angeschlagenen Kinder und Jugendlichen blieben gemäss di Gallo während drei bis vier Monaten im Haus: «Häufig behandeln wir schwere Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen oder den Anfang von psychotischen Krankheiten nach dem Konsum von Drogen.» Die jungen Patienten wiesen Rückstände in der Schule auf, seien dort nicht mehr tragbar, seien voller Aggressionen oder wollten sich nur in sich zurückziehen.