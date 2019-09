Ein Haus errötet

Das moderne Einfamilienhaus steht an einem wunderschönen Fjord, umgeben von Wasser, Bäumen, Graslandschaft und ländlicher Architektur. Die Holzverkleidung zeigt sich rot lackiert und passt sich somit an die Umgebung an. Die klassischen norwegischen Landhäuser sind nämlich oft rot gestrichen.

Durch die semi-transparente Holzhülle nimmt man die moderne Architektur wie eine Scheune wahr. Das Giebeldach bestimmt die Form und die Beton-Glas-Moderne wird angenehm erwärmt.

Auch im Innenbereich teilen sich Holz und Glas sowohl den Platz als auch die Bedeutung. Der Ausbau ist hauptsächlich aus Holz, raffiniert eingebaut Trennwände und grosse Schränke. Die Wohn- und Essräume bieten durch das viele Glas eine direkte Verbindung zur Natur während die privaten Räume wie Schlafzimmer und Bäder im Herz des Hauses hinter Holzwänden eingenistet sind.

Die Gradliniegkeit und Modernität des Hauses bekommt durch die Holzverkleidung Leichtigkeit und wirkt fast wie ein asiatischer Bungalow. Die Holzverkleidung hat natürlich nicht nur einen ästhetischen Grund, sondern filtert direktes Licht, bietet Schutz vor Einsicht und wärmt.

Eine Längsseite des Hauses bietet eine Veranda und völlige Offenheit. Hier leuchtet an einem Sommerabend das warme Licht freundlich aus den Räumen.

Credits:

Architektur:R 21

Fotografie: Åke E:son Lindman

