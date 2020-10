Sweet Home: Schweizer Architektur – Ein Haus am Weinberg Edle Materialien, starke Farben und viel Symmetrie: Dieses Einfamilienhaus zeigt, wie verspielt und sinnlich Schweizer Interiordesign sein kann. Marianne Kohler

Fotos: Martin Guggisberg für Atelier Zürich

Gebaut wurde das Haus vom Zürcher Architektenteam Think Architektur und eingerichtet vom Interiorstudio Atelier Zürich. Es steht mitten in einer grossen Wiese über einem Weinberg mit Sicht auf den See. Die Interiordesignerin Claudia Silberschmidt liess die aussergewöhnlich schöne Umgebung des Hauses in die Einrichtung mit einfliessen. So findet man denn auch die Natur in den edlen Materialien wieder – trifft auf die sinnliche Farbigkeit des Weinberges oder versinkt in tiefem Seeblau.

Das Zentrum des symmetrischen Hauses bildet der Essbereich. Er ist vertieft angelegt mit einem grossen bildhaften Fenster in der Mitte. Ein langer, nach Mass entworfener Tisch aus Eichenholz zieht sich dominant vis à vis des grossen Aussichtsfensters durch den Raum. Um ihn stehen nicht nur elegante Stühle mit Jonc-Geflecht, sondern auch weinrote, mit Tweedstoff bezogene, massangefertigte Sofas. So bietet der Tisch Platz für grosse Einladungen, kleine Alltagsmahlzeiten und viel Wohnlichkeit. Unterschiedliche Böden sind präzise wie Intarsien verarbeitet.

In den Wohn- und Essbereich gelangt man durch ein grosszügig konzipiertes Entree. Hell und freundlich besticht es durch kluge Einbauten. Diese sind in edles, von Hand gestrichenes Holz gekleidet und bieten neben Stauraum auch eine Sitznische und den Durchgang in die Gästetoilette.

An den See und das kühle blaugrüne Wasser denkt man im entspannt eleganten Wohnzimmer, das in einem liebevollen Mix von Einzelstücken eingerichtet ist. Es ist ein Ruhepol, dessen Farben, Texturen und Materialien Poesie und Tiefe ausstrahlen.

Auch tiefes, sinnliches Seeblau und viel Leichtigkeit vermittelt das En Suite Bad des Master Bedrooms. Edles Wiener Geflecht schmückt zwei ovale Spiegel, die von drei Wandleuchten in Art-déco-Anmutung eingerahmt sind.

In der Küche spielt Marmor die Hauptrolle. Glanzvoll und chic widerspiegelt der grüne, edle Stein der Küchentheke das Grün der Natur. Andere Arbeitsflächen sind aus Email und die Möbel aus dunkel lackiertem Holz. Aussicht, Durchsicht und sanftes Licht bieten grosse Sprossenfenster.

Zum Haus am Weinberg gehört natürlich ein Weinkeller. Diesem hat Atelier Zürich Cluballüre und eleganten Industrialcharme verliehen. Mitternachtsblaue Regale und Wände sowie ein warmer Holzboden geben den Weinen ein passendes Ambiente.

Der Aussenbereich, mit grossem Garten und Pool, hat den gleichen symmetrischen Aufbau wie das Haus. Auch hier befindet sich zentral eine Lounge-Essecke, die vertieft im Schatten eines Baumes Platz zum Entspannen bietet. Der Pool ist eingerahmt von Holzdecks, die ihn von der natürlichen und gleichzeitig klar konzipierten Gartenanlage, die von Enea gestaltet wurde, abgrenzen.

