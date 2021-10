FCB beendet erste Saisonphase – Ein gutes Viertel mit Sternchen Der FC Basel trennt sich von Luzern 1:1 und bleibt in der Super League ungeschlagen. Doch die Young Boys rücken näher und sind nach Verlustpunkten neuer Leader. Dominic Willimann

Das 23. und letzte FCB-Tor im ersten Liga-Quartal – erzielt von Valentin Stocker (links). Foto: Martin Meienberger (Freshfocus).

Am Ende ist es ein bisschen wie beim Eishockey. Der FC Basel macht es sich rund um den Strafraum in einer Art Powerplay-Formation gemütlich, hält den Ball in seinen Reihen, und zehn emsige Luzerner Feldspieler halten wacker dagegen. Und wenn das Spielobjekt in der Nachspielzeit dieses Mauerwerk der Gäste mal durchbricht, ist da noch Goalie Vaso Vasic, der das 1:1 festhält.

Für die Zentralschweizer ist dieses Unentschieden eine magere Belohnung an diesem herbstlich-nassen Nachmittag. Zwar ist der FCB in Sachen Ballbesitz Luzern klar überlegen und betreibt den grösseren Aufwand. Doch sind es die Gäste, die die besseren Chancen auf ihrer Seite wissen.