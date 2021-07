Einkaufstouristen bangen – Ein grüner Schein erst ab 175 Euro? In Zukunft dürfte es noch viel schwieriger werden, die deutsche Mehrwertsteuer zurückzuerhalten. Deutschland will die Bagatellgrenze von 50 Euro bis auf weiteres nicht aufheben. Sogar eine massive Erhöhung der Wertgrenze steht im Raum. Kurt Tschan

Die grünen Zettel bleiben den Einkaufstouristen erhalten, ebenso die Bagatellgrenze von 50 Euro. Das Bild zeigt den deutschen Zoll Otterbach. Foto: Nicole Pont

In einer kleinen Anfrage löcherte unlängst der Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann (FDP) aus dem Wahlkreis Lörrach/Müllheim das Finanzministerium von Olaf Scholz. Der Kanzlerkandidat der SPD musste 32 Fragen zu den grünen Mehrwertsteuerzetteln beantworten. Hoffmann stört, dass die Einführung eines elektronischen Selbstabfertigungssystems auf unbestimmte Zeit verschoben worden ist und damit die Bagatellgrenze von 50 Euro bestehen bleibt.

Gemäss Antwort der deutschen Bundesregierung hatten deutsche Zollbeamte vor der Pandemie und der Einführung der Bagatellgrenze 18 Millionen Mal die Ausfuhrkassenzettel abzustempeln. Bei einem dabei vom Bundesfinanzministerium errechneten Aufwand von 40 Sekunden für die mittlere Bearbeitungszeit pro Schein ergab sich ein Arbeitsaufwand von 200’000 Stunden. Angesichts der Tatsache, dass mit den Mehrwertsteuer-Rückerstattungen dem deutsche Fiskus Millionen Einnahmen durch die Lappen gehen, ist das ein Aufwand, der nur schwer zu rechtfertigen ist.

«Wie so oft fehlt hier offenbar der politische Wille, die Verwaltung fit für das 21. Jahrhundert zu machen.» Christoph Hoffmann, FDP-Mitglied des Bundestages aus dem Wahlkreis Lörrach/Müllheim

«Ein elektronisches System, das die Abwicklung der Umsatzsteuerrückerstattung an Einkaufstouristen automatisiert, wäre ein wichtiger Impuls für die Wirtschaft in der deutsch-schweizerischen Grenzregion und würde darüber hinaus auch die Zollbeamten entlasten», findet Hoffmann. Die Antwort der Bundesregierung zeige jedoch, dass «leider auch dieses Digitalisierungsprojekt nicht in die Gänge kommt».

Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, will sich für die Realisierung einer IT-Lösung einsetzen. Diese sei sachlich geboten, zeitlich überfällig und wirtschaftlich wie technisch alternativlos. Foto: IHK HoBo Konstanz Christoph Hoffmann ist Mitglied des Bundestages und hat die grünen Ausfuhrkassenzettel auf die Agenda der Bundesregierung setzen lassen. Foto zVg 1 / 2

Nachdem das Bundesfinanzministerium seit 2014 an einem solchen System arbeite, verheddere sich die Umsetzung gerade in der Abstimmung zwischen dem Finanzministerium und dem Bundesrechnungshof. «Nicht mal einen Zeitplan zur Fertigstellung des Systems kann die Bundesregierung vorlegen», wettert der Politiker aus Südbaden. «Wie so oft fehlt hier offenbar der politische Wille, die Verwaltung fit für das 21. Jahrhundert zu machen.»

Doppelte Akzeptanz erforderlich

Wegen der anhaltenden Blockade von Finanzminister Olaf Scholz im Haushalt sei eine Lösung nicht in Sicht, warnt Hoffmann. Eine mangelnde Abstimmung zwischen dem Finanzministerium und dem Bundesrechnungshof sei schuld.

Planung, Entwicklung und Betrieb der Mehrwertsteuer-App dürften 25 bis 32 Millionen Euro verschlingen. Deshalb werde der Nutzen der digitalen Abfertigung in Zweifel gezogen, sagt Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee. Vorgesehen war, dass die Auswirkungen der 50-Euro-Grenze ein Jahr nach ihrer Einführung evaluiert würden. In Folge der Corona-Pandemie sei das Vorhaben aber nicht umgesetzt worden.

So könnte die App funktionieren Infos einblenden Dem Kunden aus der Schweiz würden die relevanten Daten beim Einkauf im Geschäft seiner Wahl auf sein mobiles Endgerät/Smartphone übertragen. Die dafür entwickelte georeferenzierte Applikation würde die Daten an den Zoll weiterleiten, wie Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, bestätigt. Von dort würde der Kunde eine Rückmeldung erhalten, optional könnte auch die Frage einer Kontrolle beim Grenzübertritt (Stop oder Non-Stop) bereits an dieser Stelle geregelt werden. Der tatsächliche Ausfuhrvorgang (Grenzübertritt der Ware) würde durch die Bewegung des registrierten und personalisierten Mobiltelefons festgestellt, übermittelt und bestätigt. Die Beamten der Zollverwaltung würden von der Bestätigung per Hand in jedem einzelnen Falle befreit und könnten sich auf die Stichprobenkontrolle beschränken. Der Verkehrsfluss würde erheblich verbessert. (kt)

Der Nutzen einer App wird aber auch kritisch hinterfragt, weil eine solche eine doppelte Akzeptanz voraussetzt. Die teilnehmenden Händler müssten eine komplementäre IT-Infrastruktur zur Verfügung stellen und die Kunden die App auf ihrem Smartphone installieren. «Die Erwartungen, zu welchem Anteil beide Seiten auf das digitale System umschwenken würden, gehen auseinander», sagt Marx.

Erschwerend komme hinzu, dass weder Einigkeit über die Sinnhaftigkeit einer Wertgrenze für die Umsatzsteuerrückerstattung noch über deren Höhe bestehe. Demzufolge könnte die Bagatellgrenze von 50 Euro, auf die sich der Bundestag und der Bundesrat interimistisch bis zur Einführung einer digitalen Lösung verständigt hatten, nur der Anfang gewesen sein. «Der Rechnungsprüfungsausschuss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages präferiert eine unbefristete, europarechtlich maximal zulässige Wertgrenze von 175 Euro», sagt Marx. Hoffmann glaubt aber nicht an ein solches Szenario. Eine Änderung der Wertgrenze von 50 Euro sei derzeit nicht beabsichtigt, ist er überzeugt.

Südbaden, der Nahversorger der Nordschweiz

Einkaufstouristen, die davon ausgingen, dass die Bagatellgrenze bald wieder fallen würde, weil sie ursprünglich nur interimistischen Charakter hatte, dürften sich aber täuschen. Sie bleibt nämlich so lange in Kraft, bis eine digitale Lösung eingeführt ist, bestätigen Marx und Hoffmann übereinstimmend. Von einem schweizerischen Sonderfall will Marx überdies nichts wissen, da diese Regelung nach Auffassung des Bundesrechnungshofes an «allen Drittlandgrenzen» und damit auch an den Flughäfen gelten müsse.

Südbaden sei über Jahrzehnte zum Nahversorger der Nordschweiz geworden, betont Marx. Verkaufsflächen, Sortimentstiefe und Markenvielfalt in den grenznahen Orten seien darauf ausgerichtet. Die grenzüberschreitende Nachfrage mache etwa ein Drittel dieses Angebots aus, in einzelnen Branchen und Unternehmen auch bis zu 50 Prozent. Dies entspreche rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz. Viele Dienstleistungen, Handwerksbetriebe, Gastronomen und Hoteliers profitierten ebenfalls. Hoffmann erwähnt explizit auch die Gastronomie. «Das Angebot in der Gastronomie wäre bei weitem nicht so gut und so breit ohne die Schweizer Kunden», ist er überzeugt. Während der Corona-Pandemie sank die Zahl der Ausfuhrkassenzettel im letzten Jahr um fast zwei Drittel auf 6,7 Millionen.

«Die digitale Abfertigung der Ausfuhr liegt in unserem uneingeschränkten Interesse.» Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee

«Die digitale Abfertigung der Ausfuhr liegt in unserem uneingeschränkten Interesse», hält Marx deshalb fest. Mit einer App würden überdies Staus an den Kassen und Grenzübergängen vermieden, ebenso die anachronistische Archivierung von Millionen Papierdokumenten.

Hoffmann schaltet deshalb bereits in den Wahlkampfmodus. Am 26. September wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. «Es wird Zeit für einen Farbenwechsel in der Politik», fordert er. Mit einem Digital-Ministerium, wie von der FDP gefordert, könnte sich das ändern. Theoretisch müssten Bund, Länder und Kommunen bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch digital anbieten. Um die bürokratisch-analogen Windmühlen abzureissen, brauche es eine neue Regierung unter Beteiligung der Liberalen.

