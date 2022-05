175 Jahre Schweizer Bahnen – Ein grosses Fest für Eisenbahnfans Am kommenden Wochenende ist die Nordschweiz das Festzentrum im Jubiläumsjahr. Ob BVB, BLT, SBB oder WB – alle laden ein und haben sich etwas Spezielles ausgedacht. Ein Überblick. Markus Wüest

Der klassische Trans-Europa-Express der SBB. Foto: SBB

Für Basel kommt das Fest eigentlich drei Jahre zu spät. Als am 9. August 1847 die Spanischbrötlibahn erstmals zwischen Baden und Zürich fuhr, gab es auf Schweizer Boden bereits seit drei Jahren eine Bahnstrecke. Nur war es halt keine schweizerische. Fakt ist: Am 15. Juni 1844 rollte, von Saint-Louis her kommend, der erste planmässige Eisenbahnzug mit der Dampflokomotive Napoléon an der Spitze über die Schweizer Grenze nach Basel. Doch das nur nebenbei. Die Schweiz feiert auf jeden Fall dieses Jahr 175 Jahre Schweizer Bahnen. Und das Fest verteilt sich auf mehrere Regionen des Landes. Am kommenden Wochenende macht die Region Nord den Anfang. Dabei gibt es mehrere Brennpunkte zwischen Basel und Olten.