Nachruf auf Felix «Fille» Lehr - Ein grossartiger Glaibasler

Kleinbasel feierte «Vogel Gryff» bei leicht bedecktem Himmel

Der «Vogel Gryff» hat am Montag in Basel erneut eine grosse Zahl Schaulustiger angelockt. Die Schildhalter der drei Kleinbasler Ehrengesellschaften zeigten am Feiertag der «minderen Stadt» ihre uralten Tänze.