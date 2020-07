«Faust» im Jahr 2020 – Ein grossartig entstaubtes Dornacher Passionsspiel Um acht Stunden gekürzt, wird Goethes Original-«Faust» auch für Uneingeweihte zugänglich. Patrick Tschan

Barbara Stuten und Urs Bihler, zwei der drei Mephistos der Inszenierung. Foto: Lucia Hunziker

Der in Sachen Anthroposophie und Eurythmie unbedarfte Autor erwartete beim Besuch des «Original-Faust» am Goetheanum so etwas Ähnliches wie Oberammergauer Passionsspiele, muss doch, wer Christis Tod als Mensch und seine Wiederauferstehung als Gott aufführen will, die Bibel und ihre Auslegungen gut studiert haben.