Basler Monatswetter – Ein goldener Oktober Was der September kann, kann auch ich, sagte sich der Oktober und strahlte über beide Backen. Ambros Werner

Bei der Ermitage in Arlesheim am 24. Oktober. Foto: Pascale Schorno

Nach dem sehr sonnigen September war auch der Oktober überdurchschnittlich sonnenreich. Die Normsonnenscheindauer wurde um 40 Prozent übertroffen. Bereits der Monatsbeginn war äusserst sonnig und auch mild. Am 2. Oktober wurde an der Meteostation in Basel-Binningen mit 24 Grad Celsius beinahe ein Sommertag registriert.

Vom 3. bis zum 6. Oktober brachte eine Serie von Tiefdruckgebieten dann jedoch regnerisches und trübes Wetter mit sich. Danach zeigte sich der zweite Herbstmonat bis zum 20. Oktober ausschliesslich von seiner goldenen Seite. Beständige Hochdrucklagen sorgten in der Nordwestschweiz für zahlreiche Sonnenstunden. Am 20. Oktober stiegen die Temperaturen in Basel aufgrund einer kräftigen Südföhnlage noch einmal auf über 22 Grad.