Auszeichnung fürs Silo Erlenmatt – «Ein Glücksfall sondergleichen» Der Basler Heimatschutz verleiht dem Gebäude, das als Lagerhaus diente und heute ein Boutique-Hotel ist, das Prädikat «genial».

Ein architektonischer «Glücksfall sondergleichen»: Das 1912 errichtete Gebäude der Basler Lagerhausgesellschaft an der Signalstrasse 37, das heute ein Boutique-Hotel mit Begegnungszentrum ist. Bild: Heimatschutz Basel

Das «Silo Erlenmatt» an der Signalstrasse 37 – ein Boutique-Hotel und Begegnungszentrum mit Restaurant – fällt durch seine Bullaugen-Fenster auf. Sie erinnern an ein Hochsee-Schiff und verleihen ihm einen speziellen Charakter. Jetzt darf sich das Gebäude, das die Ostseite der Erlenmatt gegen die Schwarzwaldallee abgrenzt, mit einem besonderen Prädikat schmücken: «Prämiert vom Heimatschutz Basel».

Der 1905 gegründete, private Verein, der als einsprache- und rekursberechtigte Organisation eine ästhetische wie politische Instanz ist, sprach am Donnerstagabend an seiner Jahresversammlung vom Silo als einem architektonischen «Glücksfall sondergleichen». Das 1912 errichtete Gebäude der Basler Lagerhausgesellschaft diente als Umschlagplatz für Getreide und Kakaobohnen. Der Architekt Harry Gugger baute es 2016 bis 2020 um.

«Vermittler zwischen Vergangenheit und Zukunft»

Der Heimatschutz Basel, der sich als «Vermittler zwischen Vergangenheit und Zukunft» sieht, ist voll des Lobes: «Wie ein von seiner ursprünglichen Funktion derart stark bestimmtes Gebäude in eine vollkommen andere Nutzung überführt wurde, ohne seine spezifische bauliche Ausprägung zu verlieren, ist genial.»

Prämiert hat der Heimatschutz Basel ausserdem ein Wohnhaus am Schaffhauser Rheinweg, das mit «denkmalpflegerisch optimaler Leistung» restauriert wurde, und einen Neubau am Riehenring, mit dem «klug organisierter und erschwinglicher Wohnraum für Familien» geschaffen worden sei. Eine Auszeichnung vergab er zudem dem Online-Portal «Architektur Basel». Es spreche auf «fachlich präzise, aber gut verständliche Weise» auch interessierte Laien an.

«Denkmalpflegerisch optimale Leistung»: Renoviertes Mehrfamilienhaus am Schaffhauser NRheinweg 63. Foto: Florian Rauch/Bau Kultur Landschaft

«Klug organisierter und erschwinglicher Wohnraum für Familien»: Hofbebauung am Riehenring 3. Foto: Heimatschutz Basel

Der Heimatschutz Basel prämiert seit 1969 historische Bauten im Kanton Basel-Stadt, aber auch Neubauten, die nach seiner Ansicht «zur Bereicherung des Stadtbildes» beitragen.

In einer ästhetisch ansprechenden Publikation* legt die Organisation ausserdem eine Auswahl prämierter Gebäude der vergangenen 50 Jahre vor – vom Restaurant Löwenzorn über das Warenhaus Globus bis zum Werkraum Warteck oder der St.-Alban-Kirche.

