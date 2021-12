Leitartikel zur aktuellen Corona-Lage – Ein gespenstisches Déjà-vu

Leider können wir die Maske noch nicht wegwerfen. Foto: Keystone

In diesen Tagen frage ich mich oft, wie es so weit gekommen ist. Was ist passiert? Trotz bald einjähriger Impfkampagne und versprochener Freiheit sind hohe Fallzahlen und einschneidende Massnahmen abermals Realität. Die neusten Entwicklungen sind ein gespenstisches Déjà-vu. Erinnerungen an den letzten Winter werden wach, mit denen ich nicht gerechnet habe und die mich ratlos zurücklassen. Sind es die Behörden, die übertrieben reagieren? Oder war ich einfach zu naiv?

Vergangenen Sonntag wurde das Covid-Gesetz deutlich angenommen. Wie eine Umfrage indes zeigt, ist das vor allem ein Erfolg der Alten. Die über 65-Jährigen haben der Vorlage mit beachtlichen 78 Prozent zugestimmt, wohingegen die Unterstützung bei den Wählerinnen und Wählern zwischen 18 und 34 Jahren mit 44 Prozent um einiges tiefer war. Ich gehöre mit Mitte 20 also zum kritischeren Teil der Bevölkerung. Das überrascht nicht. Sind es doch grösstenteils die Jungen, die unter den Massnahmen des Bundes und der Kantone leiden.