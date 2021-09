Leitartikel zu 9/11 – Ein gespaltenes, schwaches Amerika taumelt Die Terrorattacke vom September 2001 hat die USA völlig überrascht. Statt die Nation, den Hort der Demokratie, zu einen und zu stärken, ist sie heute verletzlicher und angreifbarer denn je. Markus Wüest

Amerikanische Flaggen liegen bereit, um am 11. September in Malibu, Kalifornien, an die Anschläge zu erinnern. Foto: Etienne Laurent (Keystone, SDA)

Fast hätte man den Schock vergessen. Wie kurz vor 9 Uhr Ortszeit an jenem kristallklaren Septembermorgen zuerst das eine Flugzeug in den Nordturm des World Trade Center in New York kracht und dann, eine gute Viertelstunde später, das nächste Flugzeug wie ein Geschoss auch den zweiten Turm trifft. Jetzt, am 20. Jahrestag, ist alles wieder präsent.

Im Herbst 2001 ging es nicht lange, bis sich Amerika aufrappelte. Man stand zusammen. Schloss die Reihen. Ging in den Gegenangriff über. Präsident Bush brachte den Krieg nach Irak und Afghanistan. Osama Bin Laden wurde gejagt und getötet. Die USA, der Weltpolizist, wollten beweisen, dass sie immer noch alles unter Kontrolle haben.