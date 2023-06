Demonstration für Affirmative Action, die Praxis von Universitäten, Minderheiten bevorzugt aufzunehmen. Foto: Anna Moneymaker (Getty)

Immer am Ende des Monats Juni verkündet der Supreme Court der USA wegweisende Urteile, und seit jüngerem sind diese Tage vor der Sommerpause des Obersten Gerichtshofs für die Republikanische Partei Tage der Ernte geworden. Im vergangenen Jahr kippte das Gericht das landesweit verbriefte Recht auf Abtreibung. Es überstellte die Entscheidung darüber an die Bundesstaaten, was dazu führte, dass im konservativen Süden ein Schwangerschafts­abbruch teils erheblich erschwert, teils de facto unmöglich gemacht wurde.