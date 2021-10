Last-Minute-Sieg dank Zhegrova – Ein Geniestreich macht den FCB zur Nummer 1 der Schweiz Der FC Basel zeigt beim 1:0 in Sitten kein gutes Spiel. Aber er wechselt mit Edon Zhegrova und Matias Palacios den Sieg ein und liegt nun vier Punkte vor YB. Oliver Gut

Vorlagengeber Matias Palacios feiert mit Torschütze Edon Zhegrova den entscheidenden Treffer in diesem Spiel. Bild: Urs Lindt (Freshfocus)

Es ist der eine Moment, der in der 90. Minute für alles entschädigt, was in diesem Fussballspiel vorher gewesen ist. Eine perfekte Seitenverlagerung durch Matias Palacios geht diesem Moment voraus, die Edon Zhegrova am rechten Flügel erreicht. Der Kosovare hat Raum, aber besonders gefährlich wirkt zunächst nicht, was er macht. Denn er läuft zurück, etwas näher zum Zentrum, aber ausserhalb des Strafraums. Mit ein, zwei Ballkontakten. Und dann folgt der magische Augenblick: ein Schlenzer, in den Zhegrova in der Rückwärtsbewegung alles reinlegt und der mit viel Zug und Drall aus 20 Metern in der vom Schützen aus gesehen entfernteren hohen Torecke unhaltbar zum 1:0 einschlägt.