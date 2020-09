Zhegrova-Rückkehr zum FC Basel – Ein Geist soll für Spektakel sorgen Nachdem die Basler die Option im Vertrag von Edon Zhegrova Ende März ungenutzt liessen, haben sie den 21-Jährigen nun doch langfristig verpflichtet. Nur: zu welchen Konditionen? Tilman Pauls

An guten Tagen ist Edon Zhegrova eine der grössten Attraktionen der Super League. Das hat er besonders im Heimspiel gegen die Berner Young Boys bewiesen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Wo Edon Zhegrova in den letzten Monaten war und was er gemacht hat, das ist nur schwer zu rekonstruieren. Wie ein Geist tauchte er an den verschiedensten Orten auf, auch wenn er eigentlich gar nicht anwesend war. Es wurde viel über ihn gesprochen, und es wurde noch mehr über ihn geschrieben.