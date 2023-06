Lehr- und Schulabgänger zum Ferienauftakt – Ein Gefühl irgendwo zwischen Freiheit und Wehmut Am Freitag fangen die Sommerferien an. Für viele beginnt aber auch eine neue Lebensphase. Sieben Maturanden und Lehrabgängerinnen schwelgen in Erinnerungen – und blicken nach vorn. Leif Simonsen Dorothea Gängel

Die Bestnote erreicht nicht jeder – und trotzdem ist der Tag der Abschlussfeier für alle Lehrabgänger ein wichtiges Ereignis. Foto: Gewerbeverband Basel-Stadt

Für die Lehrabgänger und Maturandinnen markiert der diesjährige Sommerferienbeginn auch den Abschluss einer Lebensphase. Am Freitag halten sie das Diplom in den Händen, auf das sie so viele Jahre hingearbeitet haben. Doch was folgt jetzt? Der Beginn einer Aus- oder Weiterbildung? Erstmals richtig Geld verdienen? So unterschiedlich die Personen sind, die wir Ihnen vorstellen, so verschieden sind ihre Pläne für die Zukunft.