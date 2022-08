Die Allschwil-Spieler in der Einzelkritik – Ein Geburtstagskind feiert doppelt und eine ungewohnte Trinkpause Der FC Allschwil aus der regionalen Zweitliga zeigt im Schweizer Cup gegen den FCB eine gute Leistung. Das sind die Noten nach der 0:5-Niederlage des Unterklassigen. Dominic Willimann

Prominenter Gegenspieler: Allschwils Nicola Borer gegen FCB-Neuzugang Bradley Fink. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Marco Schmid: 5

Etwas ungestüm ist sein Ausflug, da Males ihn zum dritten Mal bezwingt – diesmal per Lupfer. Zuvor allerdings agiert er cleverer, verlässt seinen Strafraum und provoziert so einen Einwurf für seine Farben. In der zweiten Halbzeit kassiert die Allschwiler Nummer 1 nur noch ein Gegentor.

Robin Nüssli: 5

Die erste Aktion der Partie gehört dem Sohn der Gemeindepräsidentin. Der Aussenverteidiger grätscht in Minute 1 einen FCB-Angriff ab. Kurz darauf gibts für ihn warmen Applaus von der Tribüne nach einem Schuss, der in der Basler Abwehr hängenbleibt. Die letzte Szene vor seiner Auswechslung ist spektakulär: Doch die Flugeinlage gegen FCB-Goalie Salvi im Sechzehner ist zu wenig penaltyreif.

Joel Schuler: 5

Es ist keine einfache Aufgabe für den 24-Jährigen, die Räume gegen das Basler Angriffszentrum um Neuzugang Fink eng zu machen. Doch er erfüllt seine Pflicht und gewinnt gar den einen oder anderen Zweikampf – wie nach 33 Minuten, da er gegen den FCB-Stossstürmer den Ball erobert.

Nicola Borer: 5

Die Aufgabe der Nummer 20 des FC Allschwil ist, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Doch da der Gastgeber nach 23 Minuten einen Freistoss zugesprochen bekommt, ist Borer in der Offensive anzutreffen. Die indirekt ausgeführte Standardsituation landet bei Borer, sein Abschluss neben dem Tor.

Jasmin Mbatchou: 5

Auch Mbatchou sucht mit zunehmender Spieldauer die Offensive. Stark, wie vor dem Seitenwechsel Fernandes vom Ball trennt und noch besser, wie er in Minute 49 das Spielobjekt annimmt und aus der Drehung schiesst.

Robin Süess: 5

Der Gegenspieler des Aussenverteidigers heisst Tushi. Und da der Basler Flügel stets auf Trab ist, hat auch Süess einen strengen Nachmittag. Macht aber das, was von ihm verlangt wird. Trotzdem ist für ihn nach 45 Minuten die Partie zu Ende.

Roberto Farinha Silva: 5

Der Mittelfeldspieler beendet die Partie mit einem Kopfverband. Führt im Zentrum viele Duelle, sodass er am Ende nicht ganz gesund aus diesem Karriere-Highlight geht. Doch er ist nicht nur mit Verteidigen beschäftigt. Sehenswert sein Steilpass nach rund einer halben Stunde auf Scheibler.

Nico Lomma: 5

Es ist in doppelter Hinsicht ein besonderer Tag für den Captain: Da ist einerseits das Aufeinandertreffen mit dem FCB, das ist andererseits sein 29. Geburtstag. Nach dem Schlusspfiff gibts Gratulationen von allen Seiten – für das gute Spiel und natürlich auch zum Geburtstag.

Devin Merschnigg: 5

Wenn einer dem Allschwiler Ehrentreffer am nächsten gewesen ist, dann Merschnigg. Der Offensivspieler hat seine besten Momente in den Minuten vor seiner Auswechslung. Erst wird eine Hereingabe beinahe zum Torschuss, danach lupft er den Ball über FCB-Hüter Salvi – aber auch über die Querlatte.

Julijan Zirdum: 5

Der Offensivspieler scheut keinen Zweikampf und fordert nach einem Rencontre mit Djiga einen Elfmeter (10.). Später kommt es zum Zusammenstoss mit Xhaka, der den Profi mehr schmerzt denn den Amateur. Geht unglaublich weite Wege.

Nico Scheibler: 5

Dass ein Cupspiel seine eigenen Geschichten schreibt, zeigt der Angreifer. Als Schiedsrichter Theiss nach 22 Minuten die Spieler zum Trinken auffordert, teilt Scheibler seine Trinkflasche mit dem durstigen Unparteiischen. Ist nur im Laufduell mit Pelmard zu langsam. Sonst ein guter Auftritt, der zur Pause beendet ist.

Das Lob vom Gegner: Tiziano Gallacchi mit Sergio Lopez. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Tiziano Gallacchi: 5

Kommt in der 46. Minute für Scheibler. Danach ist er der Mann für die Standards. Doch sowohl sein Eckball – der erste der Partie für Allschwil – wie auch sein Freistoss aus dem Halbfeld bringen nichts ein. Nun ist er aber im Spiel drin und zeigt in der Schlussviertelstunde zeigt ein feines Dribbling.

Lino Heitz: 5

Ersetzt nach dem Seitenwechsel Süess. Hat kurz darauf die Möglichkeit, einen Konter zu lancieren. Doch sein Pass wird von Pelmard abgefangen. Kann später von Fernandes nur per Foul gestoppt werden. Und da die Partie abgepfiffen ist, geniesst er das Ambiente auf der Schützenmatte im Trikot von Tushi.

Nico Stasi: 5

Anstelle von Nüssli zeigt er in der letzten halben Stunde, was er draufhat. Da mit Kade auf seiner Abwehrseite ebenso eine frische Kraft auf dem Rasen steht, muss er jedes Duell mit letzter Konsequenz bestreiten. Erledigt seine Aufgabe gut.

Luca Heitz: 5

Nachdem sein jüngerer Bruder Lino in der 46. Minute eingewechselt wird, geht das Abenteuer FC Basel für ihn in der 73. Minute los. Er ersetzt Zirdum und darf nach diesem Spiel sagen: Da er auf dem Platz steht, gelingt dem Gast aus der Super League kein Treffer.

Valdrin Salihu: –

Er darf anstelle von Merschnigg für die letzten sieben Minuten ran. Das ist zu kurz für eine BaZ-Note – selbst wenn der Gegner FC Basel heisst.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.