Die St.-Jakobs-Halle ist bereit für das 30. Yonex Swiss Open. Das Gros der Athleten hat bereits am Montag in der Halle trainiert. Los geht es am Dienstagabend mit der ersten Mixed-Runde. Dem Jubiläum steht also nichts mehr im Wege. Allerdings findet das Jubiläumsturnier wegen Corona unter erschwerten Bedingungen statt.

Denn die Schutzkonzepte des internationalen Badmintonverbandes sind streng. So musste die St.-Jakobs-Halle beispielsweise in zwei Zonen eingeteilt werden. Eine für Personen innerhalb der Bubble, die andere für jene ausserhalb. In die Bubble kommt man nur mit einem negativen Testergebnis. Neben den Spielern mussten sich auch der Grossteil der 100 Helfer und das OK für die gesamte Turnierdauer in diese hoffentlich Corona-freie Zone begeben. Dies ist ein grosser Aufwand für ein Turnier wie das Swiss Open. Deswegen haben die Organisatoren die Badminton-Fans des Landes aufgerufen, den Anlass finanziell mit dem Kauf eines virtuellen Tickets zu unterstützen.

Dazu kommt erschwerend, dass in diesem Jahr keine Zuschauer beim Anlass zugelassen sind. Dies ist vor allem auch deswegen bedauerlich, weil das Turnier bei der Jubiläumsaustragung einen Rekord vermelden kann: Aufgrund der Tatsache, dass beim Swiss Open wichtige Weltranglistenpunkte für die Olympischen Spiele in Tokio vergeben werden, haben sich über 600 Athleten aus 50 Ländern angemeldet. Nur knapp die Hälfte davon kann überhaupt teilnehmen. Darunter sind auch die wohl besten europäischen Einzelspieler Viktor Axelsen und Carolina Marin. Aber auch andere Badmintongrössen wie Saina Nehwal oder Sindhu V. Pusarla, die sich an der WM 2019 in Basel zur Weltmeisterin kürte, werden in der Brüglinger Ebene an den Start gehen. «Dieses grosse Interesse zeigt, dass die Spieler froh darüber sind, dass sie sich nach der langen Zeit ohne Ernstkämpfe endlich wieder messen können», sagt OK-Präsident Christian Wackernagel.

Für die Schweiz wird der Baselbieter Christian Kirchmayr am Mittwoch in das Turnier starten. Er trifft in der ersten Runde des Männer-Einzels auf den Inder Sourabh Verma. Im Frauen-Einzel wird die Schweiz von Sabrina Jaquet vertreten. Auch sie wird am Mittwoch ins Turniergeschehen eingreifen, wenn sie auf die Dänin Julie Dawall Jakobsen trifft. Die Finalpartien finden am Wochenende – wohl ohne Schweizer Beteiligung – statt, können dafür aber auf SRF gestreamt werden. (ld)