Basler Kunstvermittler – Ein ganzes Heft über Klaus Littmann Das Magazin «Du» gewährt einen guten Einblick in die Arbeit des Kulturschaffenden. Über den Menschen hinter seinen Projekten hingegen gibt es wenig preis. Dominik Heitz

Klaus Littmann und Andreas Pardey, Vizedirektor des Tinguely-Museums, im Jahr 2009 an der Eröffnung der Kinetik- Ausstellung im Tinguely-Museum. Foto: Mischa Christen

Es ist ein Geschenk: Zu seinem 70. Geburtstag, den er am 1. Dezember feiern konnte, widmet das Kulturmagazin «Du» dem Basler Klaus Littmann die jüngste Ausgabe.

«Bedingungslos für die Kunst» heisst es auf der Aufschlagseite. Und wenn man das Heft durchblättert und auf all die Projekte stösst, die Klaus Littmann bisher verwirklicht hat, vor allem aber wenn man die Beharrlichkeit kennt, mit welcher der Kunst- und Kulturvermittler bei seiner Arbeit vorgeht, dann trifft dieser Titel zu.

In erster Linie ist das Heft ein schön gemachtes, gehaltvolles Fotoalbum, eine Art «Viewer's Digest» der bisher erschienenen Ausstellungs- und Kunstprojektkataloge aus dem Hause Littmann Kulturprojekte. Es vergegenwärtigt uns das einmalige «For Forest»-Projekt im Fussballstadion von Klagenfurt, den Engel in der Wohnstube auf dem Basler Münster oder die Canal Street in einer Fabrikhalle; wir werden an seinen Kulturgüterzug erinnert, an das Grand Magazin, wo es nichts zu kaufen gab, oder etwa an den Nachtclub Bimbo Town.