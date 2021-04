Gross angelegte Untersuchung – Rund ein Fünftel der Bevölkerung weist Antikörper auf Die Studie mit 10’000 Teilnehmern zeigt auch: Junge und Arme leiden psychisch am stärksten. Andrea Schuhmacher

Bis heute haben sich über 10'000 Personen an der Langzeitstudie beteiligt. Foto: zvg

Das Erfreuliche zuerst: Die Schweizer Impfkampagne zeigt Wirkung. Das zeigen erste Resultate des nationalen Forschungsprogramms Corona Immunitas der Swiss School of Public Health. Die Zahl der Personen mit Corona-Antikörpern im Blut steigt stark, insbesondere bei den über 75-Jährigen. In Basel-Stadt weisen aktuell (Stand Mitte März 2021) 24 Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen Corona auf, in Baselland sind es 19 Prozent. Das meldet Covco-Basel, das im Rahmen von Corona Immunitas in beiden Basel tätig ist.

Noch im vergangenen Oktober bewegte sich dieser Wert, auch Seroprävalenz genannt, im einstelligen Prozentbereich. Bei den über 75-Jährigen – und somit mehrheitlich Geimpften – liegt er bei 86 Prozent in Basel-Stadt, bei 76 Prozent in Baselland.

Laut Nicole Probst-Hensch, Leiterin des Departements Epidemiologie und Public Health am Swiss TPH und Studienleiterin von Covco-Basel, sind die Erkenntnisse aus den beiden Basel gesamtschweizerisch vergleichbar. Wobei die Romandie bei der Seroprävalenz die Nase vorn hat: Bereits zwischen Dezember und Februar stieg der Wert in der Waadt auf 25 Prozent, in Genf auf 21 Prozent und in Neuenburg auf 17 Prozent. Aus Freiburg meldete Corona Immunitas letzte Woche eine Seroprävalenz von 19 Prozent.

Sorge um Freiheit nimmt zu

Bis heute haben sich an der Langzeitstudie in den beiden Basel über 10’000 Personen beteiligt. Covco-Basel untersucht nicht nur, wie viele Per­sonen Antikörper aufweisen, sondern auch, was für Auswirkungen die Pandemie auf die Lebensumstände und das Wohlbefinden der Bevölkerung hat. Gemäss den nun publizierten ersten Ergebnissen stuften rund 80 Prozent der Studienteilnehmenden die vom Bundesrat getroffenen Eindämmungsmassnahmen als gerechtfertigt ein.

Auf Anfrage erklärt Studienleiterin Probst: «Es handelt sich dabei um den Durchschnittswert zwischen Juli 2020 und Ende Jahr.» Während sich die Sorgen um den Beruf oder die eigene Gesundheit nicht gross verändert haben, steigt eine Angst immer mehr: Die Angst um die Freiheit. Und zwar in allen Altersgruppen sowie Geschlechtern. «Es wird zunehmend die Frage gestellt: Wie soll die neue Normalität aussehen?», so Probst weiter. Die Bevölkerung verstehe, dass Einschränkungen wichtig seien. «Aber irgendwann vertragen es die Leute auch nicht mehr.» Es sei wichtig, in den nächsten Monaten eine gute Balance zu finden.

Depressionen und Stress

Im Allgemeinen überwog unter den Studienteilnehmenden die Meinung, dass die Pandemie negative Auswirkungen hat: Die Teilnehmenden beklagten vor allem die Einschränkungen beim Reisen und im kulturellen Bereich. Finanziell gelitten haben die Selbstständigerwerbenden am stärksten. Im Vergleich zu den Vorjahresmonaten hatten sie im Jahr 2020 33 Prozent weniger Lohn. Die Lohneinbusse betrug dabei im Durchschnitt fast 50 Prozent.

Die Studienautoren stellen auch eine Zunahme der Häufigkeit von schweren bis extrem schweren Symptomen einer Depression in der Bevölkerung fest. Vor allem bei den 18- bis 49-Jährigen und insbesondere bei Personen mit niedrigem Haushaltseinkommen. Bei Letzteren war das Stressniveau am höchsten, und die Häufigkeit von Symptomen stieg zwischen Juli 2020 und Januar 2021 von zwei auf acht Prozent.

«Menschen mit tiefen Einkommen sind besonders von der ­Pandemie betroffen», sagt Probst. Zum einen seien Niedriglöhner durch ihre Jobs oft stärker exponiert und hätten häufiger eine Coronavirusinfektion, zum anderen litten sie stärker unter den wirtschaftlichen Folgen der Massnahmen und lebten öfters in engen Wohn­verhältnissen. Dies wiederum könnte sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken.

Weniger Bewegung, mehr Alkohol

Die Studienteilnehmenden gaben an, sich seit Beginn der Pandemie ungesünder zu ernähren und länger pro Tag Zeit im Sitzen zu verbringen. Die 18- bis 49-Jährigen berichten zunehmend über Suchtprobleme im Bereich des Essens- und Medienkonsums. In der Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen berichten immer mehr Personen von einem Suchtproblem in Bezug auf Alkohol mit einer Zunahme von fünf auf zehn Prozent.

In den beiden Basel sowie in weiteren Kantonen werden die Studien auf unbestimmte Zeit fortgesetzt – und auch angepasst. «Wir ergänzen die Fragebogen laufend, zum Beispiel mit Fragen zur Impfung oder wir nehmen auch Tipps der Studienteilnehmenden an», sagt Probst. In allen Bereichen seien Vertiefungen nötig. «Ein Kränzli an all jene, die Woche für Woche den Fragebogen ausfüllen», sagt Probst.

