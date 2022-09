Augenzeuge Kurt Wyss – Ein Freund der Kunst und der Künstler Eberhard «Ebi» Kornfeld, der Berner Galerist und Kunsthändler, ist im Herzen ein Basler. Diese Woche feiert er einen ganz besonderen Geburtstag. Markus Wüest

Der Mann, den wir hier in einem alten, traditionellen Holzhaus sitzen sehen, heisst Eberhard Kornfeld. Er wurde 1923 in Basel als Sohn eines Innenarchitekten geboren. In den späten 40er-Jahren machte er bei August Klipstein in Bern ein dreijähriges Volontariat und übernahm 1951 das Auktionshaus Gutekunst & Klipstein. Es war der Anfang der Galerie Kornfeld – und eines Lebens mit der Kunst und den Künstlern. Zu Alberto Giacometti und Marc Chagall insbesondere pflegte Ebi Kornfeld eine enge Beziehung. Später auch zu Bernhard Luginbühl und Jean Tinguely (dessen militärischer Vorgesetzter er übrigens war!).