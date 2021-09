Festmode für alle – Ein französisches Drag-Couple entwirft Hochzeitskleider Queere Menschen, Heavy-Metal-Fans, Leute im Rollstuhl. Sie alle wollen heiraten – kleidertechnisch ist das nicht einfach. ViviAnn und James helfen. Aleksandra Hiltmann

In einem Brautmodeladen mit klassischem Angebot eher nicht zu finden: eine Kreation mit ausgefallener Schulterpartie aus dem Atelier « Du Fermoir-de-Monsac ». Foto: PD

Schwarzer Lederjumpsuit mit Reissverschluss und Schleppe, weisses Tüllkleid mit perlenverzierten Stacheln als Schulterpolster – willkommen im Hochzeitsmodengeschäft von ViviAnn und James. Im französischen Strassburg schneidern sie Roben und Anzüge für all jene, die in herkömmlichen Braut- und Bräutigamgeschäften nicht fündig werden – weil sie nicht wie der «Durchschnitt» sind – und das auch an ihrem Hochzeitstag zeigen möchten

«Am eigenen Hochzeitstag sollte man sich einfach wie sich selbst fühlen», sagt ViviAnn im Videoanruf. Nebenan sitzt James, aus dem Hintergrund kräht Kanarienvogel Adam.