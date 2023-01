Video zum Swiss-Jubiläum – Ein Flugzeug namens Rheinfelden Die Fluggesellschaft Swiss wurde 20 Jahre alt und tauft ebenso viele ihrer Flugzeuge auf Schweizer Ortsnamen. Eines davon soll Rheinfelden heissen. Linus Schauffert

Das sind die Sieger-Orte des Swiss-Wettbewerbs. Foto: Swiss

Schon bald wird ein Flugzeug mit dem Namen Rheinfelden den europäischen Himmel erobern. Denn die Swiss International Air Lines (Swiss) überlegte sich zum Abschluss ihres 20-Jahr-Jubiläums etwas Besonderes.

Zwanzig Flugzeuge des Typs Airbus A220-100/300 werden auf die Namen von Schweizer Tourismusregionen getauft. Darunter sind Ortschaften wie La Gruyère, Lenzerheide, Solothurn oder eben Rheinfelden anzutreffen.

Ein buntes Bewerbungsvideo

Die Idee dahinter ist laut Swiss, dass die «Vielfalt der helvetischen Tourismuslandschaft auch über den Wolken» repräsentiert werden soll. Dafür wurde in Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus im Dezember vergangenen Jahres ein Wettbewerb lanciert, bei dem aus über fünfzig Destinationen diejenigen auserkoren wurden, deren Bewerbungen in den Kategorien Kreativität, Originalität, Authentizität sowie «Swiss-Bezug» den besten Eindruck machten.

Dabei konnte man sich auf jegliche Weise präsentieren. In Form eines Gedichts, eines Fotos, einer Collage und so weiter. Rheinfelden entschied sich für ein kurzes Video, in dem eine Menge bunter Papierflieger aus dem örtlichen Rathaus geworfen wurden, und schaffte den Sprung unter die zwanzig Besten.

Das Flugzeug mit dem Namen Rheinfelden soll noch im Laufe dieses Jahres in den Himmel steigen.

