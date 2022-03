Absturz einer Boeing in China – Der Sturzflug gibt Rätsel auf Mehr als zehn Jahre lang gab es in China keine grossen Flugzeugunfälle. Umso mehr wird nun nach dem Unglück über die Ursache spekuliert. Erst recht, weil die Sinkrate extrem ungewöhnlich war. Jens Flottau

An der von Bergen umgebenen Absturzstelle in Wuzhou haben die Rettungskräfte neben Trümmerteilen auch Ausweis-Dokumente und Geldbörsen gefunden. Foto: AFP

Es sind lange Zahlenkolonnen, die derzeit Rätsel aufgeben. Sie beschreiben, mit welcher Geschwindigkeit und in welcher Höhe die Boeing 737-800 der China Eastern Airlines in den letzten Minuten ihres Fluges unterwegs gewesen ist, bevor die Maschine am Montag in ein bergiges Waldgebiet nahe der Stadt Wozhou krachte. Alle 132 Menschen an Bord des Fluges MU5375 von Kunming nach Guangzhou sind dabei vermutlich ums Leben gekommen, die Behörden haben aber noch keine offiziellen Opferzahlen bekannt gegeben.



Die am Flughafen Guangzhou wartenden Angehörigen wurden Medienberichten zufolge nicht direkt über den Absturz informiert, sie erfuhren von dem Unglück wie die meisten Chinesen über die sozialen Medien. In den Hauptnachrichtensendungen des Staatsfernsehens war der Absturz dann das bestimmende Thema. Staatspräsident Xi Jinping sagte, er sei «geschockt», und ordnete um­fassende Rettungsaktionen sowie eine Untersuchung des Unfalls an.

Nahezu senkrecht zu Boden geschossen

Es ist das erste grosse Flugzeugunglück in China nach mehr als zehn Jahren. Und eines, das die Sicherheitsexperten bislang vor Rätsel stellt. Über die Ursache des Unglücks wurde am Montag in Chinas Internet wild spekuliert. Was man weiss, ist: Die knapp sieben Jahre alte 737-800 war in gutem Wetter auf 29'000 Fuss (knapp neun Kilometer) Reiseflughöhe unterwegs, als sie von einem Moment auf den anderen mit einer Sinkrate von fast 31'000 Fuss pro Minute nahezu senkrecht zu Boden schoss.

Zum Vergleich – das ist mehr als das Zehnfache eines normalen Sinkfluges und etwa hundert Mal so viel wie unmittelbar vor einer Landung. Die Arbeit der Unfalluntersuchungskommission wird sich darauf konzentrieren, zu verstehen, was genau in diesem Moment eigentlich passiert ist. Es muss etwas extrem Ungewöhnliches gewesen sein: Unfälle sind sowieso äusserst selten und dass eine Maschine mitten im Reiseflug plötzlich vom Himmel fällt, kommt so gut wie nie vor.

Beim Flugzeugabsturz in China wurde die lokale Feuerwehr für Rettungsarbeiten mobilisiert. Video: Tamedia





China Eastern hat ihre mehr als 100 übrigen 737-800 für den Moment aus dem Verkehr gezogen und deswegen Hunderte Flüge storniert. Andere chinesische Airlines setzen das Muster aber weiter ein. Die 737-800 ist das Vorgängermodell der 737 MAX, die in China nach zwei Abstürzen in Indonesien und Äthiopien immer noch nicht wieder eingesetzt wird. Die für die MAX-Abstürze ursächliche Flugsteuerungssoftware ist an Bord der 737-800 noch nicht verbaut.

Auch Amerikaner für die Analyse im Einsatz

Am Tag nach dem Absturz ist das offizielle Verfahren in Gang gekommen. Die Civil Aviation Administration of China (CAAC) führt als Behörde des Landes, in dem der Unfall stattgefunden hat, die Untersuchung. Wie in solchen Fällen international üblich, hat das US-amerikanische National Transportation Safety Board (NTSB) einen offiziellen Vertreter benannt, da es sich bei Boeing um einen US-Hersteller handelt. Auch der Flugzeugbauer ist an der Analyse beteiligt.

Gemäss den Richtlinien der International Civil Aviation Organization (ICAO) muss China innerhalb von 30 Tagen einen ersten Unfallbericht veröffentlichen, in dem der bis dahin erarbeitete Ermittlungsstand wiedergegeben wird. Da Untersuchungen oft Jahre dauern, sind die ersten Berichte nicht immer besonders aussagekräftig.



Bislang sind so gut wie keine Indizien aufgetaucht, die eindeutig auf eine bestimmte Ursache hindeuten. Die Zahlenkolonnen sind nicht nur wegen der dramatisch hohen Sinkrate erstaunlich. Bei einem derartigen Sturzflug hätte die Maschine in weniger als 60 Sekunden auf den Boden prallen müssen, doch es dauerte am Ende etwa 100 Sekunden.

Indiziensuche an der Unglücksstelle: Das chinesische Militär im Einsatz. Foto:

Die vom Tracking-Dienst Flightradar24 veröffentlichten Daten zeigen, dass die Maschine etwa 40 Sekunden vor dem Aufprall noch einmal kurz (und ebenfalls sehr steil) an Höhe gewann, um dann nach wenigen Sekunden wieder schnell zu fallen.



Neben den Daten spielt die Spurensuche am Boden eine enorm wichtige Rolle. Die beiden Flugschreiber, die sogenannten Blackboxes, nach denen nun gesucht wird, sollen bei der Aufklärung helfen. Einer der beiden zeichnet alle relevanten technischen Daten des Fluges auf, der andere die Gespräche im Cockpit.

Jedes Detail kann wichtig sein. Aufschlüsse geben kann unter anderem die Grösse der Trümmer und ihre Lage. Entscheidend für die Analyse kann auch sein, was die Experten am Boden nicht finden. Wenn etwa das Leitwerk nicht auffindbar wäre, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es bereits in der Luft abgebrochen wäre und die Maschine damit endgültig nicht mehr zu steuern gewesen wäre.



