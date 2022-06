Einkehren: Tree by Roots an der Art Basel – Ein fleischloses Menü, das sogar Karnivoren begeistert Das Roots hat während der Art in der Halle 2 eine temporäre Bleibe aufgebaut, in der es sich nun wahrlich zu verweilen lohnt. Selbst wenn man bisher im Kulinarischen nicht unbedingt nur aufs Vegane gesetzt hat. Ein «Einkehren»-Spezial. Sebastian Briellmann Benjamin Wirth

Art-istisch: Wunderbare Kombinationen von Roots-Koch Pascal Steffen. Fotos: Sebastian Briellmann/Benjamin Wirth

Ein bisschen zittern ist schon, ob man da jetzt wirklich reinkommt, schliesslich gehts um ein Zmittag – und um Mittag, nun ja, da darf der Pöbel – sprich: die Journalisten – nun wirklich noch nicht rein; rein, in eine Art Basel, die, nach Corona-Pandemie, sich nun endlich wieder entkleidet von attraktivitätsminderndem Stoff und nur das Beste vom Besten liefern will, ja liefern muss (sonst hat sie vielleicht bald, zumindest an diesem Standort, schon keine Zukunft mehr).