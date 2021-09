Immer wieder Granit Xhaka – Ein Flair für jeden Fettnapf Kein Schweizer Fussballer schafft es so wie er, für Aufmerksamkeit und Widersprüche zu sorgen. Jetzt gelingt ihm das, weil er nicht gegen Corona geimpft ist. Philipp Muschg

Granit Xhaka steht der Nationalmannschaft nach seinem positiven Corona-Test nicht zur Verfügung. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Wer gibt die grossen Ziele für die EM aus, weil das der Trainer nicht machen will? Wer geht noch kurz ins Tattoo-Studio und schlägt alle Warnungen in den Wind, so kurz vor der EM doch bitte wegen Corona an die Sicherheit zu denken? Wer ist mittendrin, als ein Coiffeur ins Teamhotel nach Rom eingeflogen wird?

Wer spielt den Coach vor dem Penaltyschiessen gegen Frankreich, drückt sich aber davor, selbst anzulaufen? Wer steht nach dem Triumph im Achtelfinal hin und sagt: «Friseur, Tattoos, Autos, et cetera, et cetera… Heute haben wir sehr vielen das Maul gestopft»?

