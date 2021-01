Ghost Festival lanciert – Ein fiktives Festival als Solidaritätsaktion Ende Februar steigt ein Musikfestival mit 295 Schweizer Acts. Aber zu hören gibt es nichts.

Auch James Gruntz wird am Ghost Festival nicht auftreten. Foto: ZSZ

Steffe La Cheffe! Züri West! Big Zis! Stefan Eicher! Black Sea Dahu! James Gruntz! Patent Ochsner! Alle sind dabei beim Ghost Festival, die Stars, die Geheimtipps, die Älteren, die Jungen. 295 Musikerinnen, Musiker und Bands beteiligen sich an dem Programm – das allerdings nur gespenstische Stille verbreiten wird.

Ghost Festival heisst das Projekt, das von einem eigens gegründeten Ghost Club veranstaltet wird. Musiker, Bookerinnen, Veranstalter und Hörerinnen haben sich in diesem Club zusammengeschlossen, auch Sponsoren hat man gefunden. Und eine eigenwillige Grafik: Kurz vor Weihnachten tauchten auf Plakaten und in den sozialen Medien rätselhafte weisse Balken auf schwarzem Grund auf, die sich nun heute als Signet für das Ghost Festival herausstellten.

Ebenfalls heute beginnt der Vorverkauf für die Konzerte, die am 28. und 29. Februar nicht stattfinden werden. Ein Tagesticket kostet 20 Franken, ein Zweitagespass ist für 50 Franken zu haben, mit 100 Franken erhält man eine VIP-Karte; auch T-Shirts sind erhältlich. Die Einnahmen werden vollumfänglich den Musikerinnen und Musikern zugutekommen – denn das fiktive Festival ist eine Solidaritätsaktion: «Mit dem Kauf eines Tickets solidarisiert sich der Käufer, die Käuferin mit all denen, die gesetzlich keinen Anspruch auf Kurzarbeit haben», heisst es in einer Mitteilung.

Gleichzeitig soll das Geisterfestival darauf aufmerksam machen, wie still es geworden ist, seit die Kulturveranstaltungen nicht mehr stattfinden können – und wie vieles deswegen fehlt.

suk