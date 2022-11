So kommen Sie an die Regionale

Den Auftakt der Regionale 23 machte das Elsass mit zwei Vernissagen in Mulhouse am Donnerstag, 24. 11. Am Freitagabend, 25. 11., eröffnen die teilnehmenden Häuser in Freiburg im Breisgau ihre Ausstellungen, diejenigen in Basel, Liestal, Münchenstein, Muttenz sowie Weil am Rhein feiern am Samstag, 26. 11., und Hégenheim am Sonntag, 27.11., Vernissage. Weitere Ausstellungseröffnungen im Elsass finden in der ersten Dezember-Hälfte statt.

Am Freitag, 25. 11., und Samstag, 26. 11., stehen dem Publikum Shuttlebusse zu den Vernissagen in Freiburg respektive jenen in Basel-Stadt, Baselland und Weil am Rhein kostenlos zur Verfügung – vorbehaltlich freier Plätze. Die Vernissagen werden nach einem gestaffelten Zeitplan angefahren, sodass die Möglichkeit besteht, die individuellen Eröffnungsprogramme und -reden in Anwesenheit der teilnehmenden Kuratorinnen und Kunstschaffenden mitzuerleben. Ein Zusteigen zwischen den Stationen ist möglich.

Im Verlauf der Ausstellungsdauer sind Bustouren zu den Ausstellungen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz buchbar. Diese Fahrten sind kostenpflichtig und eine Anmeldung dafür ist nötig. Im Preis (Regulärer Preis: 20 Fr. / 15 Euro; ermässigter Preis für AHV, Studierende, Schüler: 15 Fr. / 10 Euro) inbegriffen sind die Fahrt, Eintritte und Führungen durch die Kuratorinnen und Kuratoren.

Daten der Bustouren: Sonntag, 4. 12. 2022 (ab Basel zu den Ausstellungen in Freiburg und Weil am Rhein); Sonntag, 11. 12. 2022 (ab Basel zu den Ausstellungen in Hégenheim, Mulhouse, Sélestat und Strasbourg); Sonntag, 18.12.2022 (ab Freiburg zu den Ausstellungen in Basel-Stadt und Baselland); Sonntag 8. 1. 2023 (ab Strasbourg zu den Ausstellungen in Basel und Freiburg)

Im Laufe der Regionale 23 finden zudem in den einzelnen teilnehmenden Institutionen individuelle Veranstaltungen statt.