In der Stube – und draussen – Ein fettes Buch voller Schuhe «The Adidas Archive» bietet einen umfangreichen Blick in die Geschichte des Schuhherstellers – und lässt ganz nebenbei den eigenen Bizeps wachsen. Andreas W. Schmid

Das Cover des 644-seitigen und fünf Kilogramm schweren Buches.

Wer eines dieser epischen Monumentalbücher des Taschen-Verlags in die Hand nimmt,

trainiert als schönen Nebeneffekt seine Armmuskulatur – dermassen schwer sind diese

Bände, aber auch so faszinierend, dass man sie nicht so schnell wieder aus der Hand legt. Die

Hommage an Jahrhundert-Sportler Muhammad Ali wog in einer ersten Fassung 23 (!)

Kilogramm und kostete 3200 Euro, in der abgespeckten Version «nur» noch 7

Kilogramm und 140 Franken.

Das neuste Werk des deutschen Verlagshauses widmet sich ebenfalls einem Schwergewicht

des Sportes: Adidas. Der Ursprung der Firmengeschichte reicht 100 Jahre zurück: 1920

entwickelte der gelernte Bäcker Adi Dassler in der Waschküche seiner Mutter seinen ersten

Sportschuh – der Anfang einer einmaligen Erfolgsstory, an der auch sein Bruder Rudi Dassler

Anteil hatte. Die Gebrüder Dassler Schuhfabrik wurde zum führenden, weil innovativsten

Hersteller von Sportschuhen. Bis sich die beiden Brüder verkrachten und 1948 getrennte

Wege gingen: Adi gründete daraufhin Adidas, Rudi Puma.

Die beiden Unternehmen lieferten sich in der Folge einen erbitterten Kampf um die

Marktführerschaft, wobei Adidas früh in Führung ging und seinen Vorsprung stetig ausbaute.

Heute ist Adidas mit einem Umsatz von jährlich 25 Milliarden Franken die Nummer 2 hinter

Nike (37 Mrd.); Puma folgt mit 5,8 Milliarden Franken auf Platz 4. «Adi Dassler war kein

gewöhnlicher Fabrikant», ist im besagten Taschen-Bildband «The Adidas Archive – The

Footwear Collection» zu lesen. «Er war ein Enthusiast, brannte für den Sport, suchte immer

die Perfektion.» Und er warf nichts weg, sondern bewahrte alle Modelle auf seinem

Dachboden auf – sehr zur Freude der Unternehmensarchivare, die damit über einen

einzigartigen Schatz an Zeitzeugnissen aus einem Jahrhundert Sportgeschichte verfügen.

Von Helmut Rahn bis Muhammad Ali

Diese wurden nach und nach fotografiert – und nun mit dem Adidas-Buch grossformatig

sichtbar gemacht. Darunter hat es Perlen wie etwa den «Argentinia»-Fussballschuh, mit dem

Helmut Rahn Deutschland 1954 zum WM-Titel schoss. Oder die Schuhe, in denen Bob

Beamon 1968 sagenhafte 8,90 Meter weit sprang. Ebenfalls eindrücklich die Boxstiefel, die

Muhammad Alis tänzelnde Fussbewegungen besonders gut zur Geltung brachten.

644 Seiten dick ist der 140 Franken teure Bildband «The Adidas Archive». Und immerhin fünf

Kilogramm schwer – genug also, um das Angenehme (das Stöbern in 100 Jahren

Sportgeschichte) mit dem Nützlichen (Training des Bizeps) zu verbinden.

Die BaZ-Serie «In der Stube – und draussen» gibt täglich Tipps, die dabei helfen sollen, die Corona-Zeit

halbwegs sportlich zu überbrücken.