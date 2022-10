Zu Ehren von Bohuslav Martinu – Ein Festival, allen Widerständen zum Trotz Am Sonntag starteten in der Pauluskirche die diesjährigen Martinu-Festtage. Das älteste Basler Klassikfestival bleibt seiner Linie treu: vielseitig, fordernd, hartnäckig, aber letztlich versöhnlich. Lukas Nussbaumer

Eröffnung des Martinu-Festivals in der Pauluskirche – und draussen tobte der Föhnsturm. Foto: Benno Hunziker



Bohuslav Martinu gilt heute neben Leos Janacek als wichtigster tschechischer Komponist des 20. Jahrhunderts. 1890 in Ostböhmen geboren, kam er 1956 – nach langjährigen Aufenthalten in Paris und den USA – nach Basel und verbrachte seine letzten Lebensjahre auf dem Familiensitz seines Mäzens Paul Sacher in Pratteln. Er starb am 28. August 1959 in Liestal.