Ein Feld mit vielen Stolpersteinen

Nur wer zu den besten 50 Spielern der Welt gehört, konnte sich die Qualifikation von heute und morgen sparen. Pablo Andujar (ATP 50) ist der letzte Profi, der einen fixen Startplatz im Hauptturnier ergattern konnte. Dieses wird am Montag mit dem «Super Monday» eröffnet. Anas­tacia wird singen und Roger Federer spielen. Gegen wen, das wird heute Nachmittag an der Auslosung im Rathaus bestimmt.

Der 38-jährige Baselbieter ist als Nummer 3 der Weltrangliste in Basel selbstverständlich die Nummer 1 – nicht nur in den Herzen der Fans, sondern auch in der Setzliste. Damit wird er erst gegen Ende der Woche auf stärkere Gegner treffen. Von diesen aber gibt es an der 50. Ausgabe des Turniers gleich mehrere.

Bei seiner 18. Teilnahme ist Roger Federer Favorit. Aber der Weg zu seinem zehnten Titel in der Heimat wird kein leichter werden. Als grösster Widersacher gilt Alexander Zverev (ATP 6). Der Deutsche spielte sich im vergangenen Jahr bis in den Halbfinal. Nach schwierigen Wochen rund um Wimbledon – Out in der 1. Runde – kam der 22-Jährige zuletzt wieder in Form und besiegte vergangene Woche im Viertelfinal von Shanghai gar Roger Federer.

Wawrinka und die 1. Runden

Neben dem Deutschen zeigen aber auch noch andere Ausnahmespieler ihre Klasse in der St. Jakobshalle. Stefanos Tsitsipas (21) ist Grieche, die Nummer 7 der Welt und spätestens seit seinem Halbfinalvorstoss am vergangenen Australian Open einer der meistgenannten Kandidaten auf den Tennis-Thron, sollten sich Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal denn tatsächlich irgendwann zur Ruhe setzen. Auch Roberto Bautista Agut (ATP 10) spielte sich 2019 in einen Grand-Slam-Halbfinal (Wimbledon), wo er erst vom überragenden Djokovic gestoppt wurde. Dazu kommen Fabio Fo­gnini (will noch an die ATP Finals), David Goffin (scheiterte in Basel bei drei von vier Teilnahmen an Roger Federer) und Marin Cilic (Swiss-Indoors-Sieger 2016).

Und dann ist da noch Stan Wawrinka. Der Romand und die Swiss Indoors – das passte bisher selten. 2011 spielte er sich immerhin mal in den Halbfinal, wo Roger Federer dann Endstation bedeutete. In den Statistiken finden sich aber auch gleich acht Erstrundenniederlagen, dazu kommen kurzfristige Absagen wegen Verletzungen.

Neben Federer und Wawrinka steht mit Laaksonen noch ein weiterer Schweizer fix im Hauptturnier. Die Weltnummer 103 erhielt ebenso eine Wildcard wie der junge Australier Alex de Minaur. An wen die beiden weiteren Freikarten für die 1. Runde gehen, entscheiden die Verantwortlichen erst heute Samstag.