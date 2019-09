Ein falscher Imam, der gern wild feiert

Am Ende des Dinners stellen sich die Gäste ge­duldig an – vor Adnan «Hodscha», ­Meister Adnan, bürgerlich Adnan ­Oktar. Der Guru mit akkurat ­gezwirbeltem Kinnbart nimmt die Huldigungen mit schlaffem Händedruck entgegen.

Sexuelle Übergriffe

Seit Dienstag steht dieser Adnan Oktar, Buchautor, Kreationist, also einer, der die Evolution ­leugnet, vor Gericht. Mit ihm angeklagt sind 225 seiner angeblichen Anhänger, die meisten von ihnen sind in Untersuchungshaft. Die Anklageschrift umfasst fast 4000 Seiten. Die Vorwürfe lauten: Bildung einer kriminellen Vereinigung, sexuelle Übergriffe, Kindesmisshandlung, Entführung, Erpressung, Spionage. Der Prozess findet im Gerichtssaal des Hochsicherheitsgefängnisses von Silivri statt, 70Kilometer von Istanbul entfernt.

Im Juli 2018, wenige Wochen nach dem feinen Fastenbrechen, war Oktar verhaftet worden, nicht zum ersten Mal. In frü­heren Prozessen, mit ähnlichen Vorwürfen, wurde er stets freigesprochen, zuletzt 2007 «aus Mangel an Beweisen», oder er landete für ein paar Monate in der Psychiatrie. Schon damals hiess es, der Prediger mit der Vorliebe für weisse Rohseidenanzüge habe es auf reiche junge Frauen abgesehen, vor allem auf ihr Geld. Von «Abhängigkeiten» wurde berichtet, von Erpressung mit anzüglichem Bildmaterial. Aussteigerinnen sagten das, und sie sagten auch, Abtrünnige würden bedroht. Sektenkenner fühlten sich an Scientology erinnert.

Anhänger auch in Amerika

Aber Oktar predigte und schrieb weiter, auch unter dem Namen Harun Yahya (nach Aaron und ­Johannes dem Täufer), beide Propheten im Islam. Er fand Anhänger von Amerika bis Asien und für seine Bücher Übersetzer für Urdu ebenso wie für Deutsch. Darin nannte er die Evolutionslehre Urgrund allen Übels, vom Kommunismus bis zum Terrorismus. 2011 schuf er den Onlinesender A9, in seiner Show ­tanzte er mit Frauen im Barbie-Look, nannte sie «Kätzchen». Und sie sagten in die Kamera «Mashallah» und «Inshallah», also Ja und Amen.

Der Guru ­lebte weiterhin gut vom Image des ­Enfant terrible.

Was das mit Religion zu tun hatte? Frauen müssten kein Kopftuch tragen, «ein Bikini ­genügt», sagte der Produzent der Show, Oktar Babuna. Feministinnen fanden das Ganze unmöglich, die staatliche Religionsbehörde diagnostizierte «geistige Verwirrung». Der Guru aber ­lebte weiterhin gut vom Image des ­Enfant terrible.