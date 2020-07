Gewinnen Sie ein Musik-Package im Hothouse – Ein exklusives Kulturerlebnis Live-Musik aus der Glasbox im Berner Oberland

Hothouse Music Project

Das «Hothouse Music Project» steht für ein einmaliges Konzerterlebnis in den Sommermonaten Juli und August 2020. Live-Musik von Schweizer Künstlern, kombiniert mit dem Komfort eines Hotelzimmers. Die Acts spielen in einer Glasbox vor dem Jungfrau Alpine Inn in Wilderswil. Die Konzertbesucher sind gleichzeitig Hotelgäste und verfolgen das Konzert auf dem Balkon oder auf der Terrasse ihres Zimmers. Der Sound wird in bester Qualität auf Kopfhörer übertragen. Die Wetterbedingungen nehmen keinen Einfluss auf das Konzert. Die Gäste geniessen das Konzert unter einem schützenden Dach, mit freier Sicht auf die Künstler im Glashaus. Bei gutem Wetter wird das Openair-Erlebnis durch die Aussicht auf Mönch und Jungfrau abgerundet. Die Bands spielen ihre Songs teilweise in Spezialbesetzung als Duo oder Trio. Eine einmalige Gelegenheit!

Ein Konzert unter Wahrung der gebotenen Abstands- und Hygieneregeln, aber aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl trotzdem sehr intim. Am Konzertende besteht die Möglichkeit, mit den Künstlern ein «Abstand-Selfie» zu schiessen.

Die SonntagsZeitung verlost für das «Hothouse Music Project» je 2 Packages für 2 Personen inkl. 1 Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück im Jungfrau Alpine Inn, einem Essensgutschein à 20 Franken pro Person für das hoteleigene Restaurant sowie Konzerteintritt inkl. einer kleinen Verpflegung für folgende Konzerte:

– Mittwoch, 5.8.20: James Gruntz

– Montag, 10.8.20: Marc Sway

– Mittwoch, 12.8.20: Veronica Fusaro

– Donnerstag, 13.8.20: William White

– Donnerstag, 27.8.20: Sina

So nehmen Sie teil:

Per Telefon (CHF 1.50/Anruf)

Rufen Sie an (siehe unten stehende Telefonnummern) und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS an die Nr. 3113 mit unten stehendem Code, Ihrem Namen und Ihrer Adresse.

Per SMS (CHF 1.50/SMS)Datum/Künstler Telefon SMS-Code

5.8., James Gruntz Tel. 0901 500 071 SZ1

10.8., Marc Sway Tel. 0901 500 072 SZ2

12.8., Veronica Fusaro Tel. 0901 500 073 SZ3

13.8., William White Tel. 0901 500 074 SZ4

27.8., Sina Tel. 0901 500 075 SZ5

Per Internet www.share-solution.ch/sz/leserangebot

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 22. Juli 2020

Teilnahmebedingungen:

Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mitarbeitende von Tamedia Publikationen Deutschschweiz AG und deren Partner sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.