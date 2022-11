Milizsystem in der Krise – Ein erster Freiwilliger ist gefunden Im Kampf gegen die drohende Zwangsverwaltung durch den Kanton meldet die Gemeinde Kilchberg einen Teilerfolg: Es gibt einen Kandidaten für die Wahl in den Gemeinderat. Sebastian Schanzer

Kilchberg kann – ein bisschen – aufatmen: Im Oberbaselbieter Dorf stellt sich endlich ein Kandidat für die Wahl in den Gemeinderat zur Verfügung. Bis Ende Jahr muss noch ein zweiter her. Foto: Archiv Tamedia

Dass in einem 170-Seelen-Dorf wie Kilchberg die Freiwilligen für ein politisches Amt nicht auf Bäumen wachsen, ist klar. Dennoch befindet sich die Oberbaselbieter Gemeinde in einer besonders ungemütlichen Lage: Gelingt es ihr nicht, bis Ende Dezember den seit knapp einem Jahr unterbesetzten Gemeinderat zu komplettieren, wird der Kanton Baselland als Aufsichtsorgan der Gemeinden einen Statthalter in Kilchberg installieren. Das kündigte der Regierungsrat nach dem ergebnislosen Wahlgang im September an.